Nuevo álbum en vivo de David Bowie, ‘Something in the Air’, se lanzará la próxima semana

Estos días nos tienen aferrándonos al pasado y al futuro. Extrañamente, el único momento en el que podemos vivir es en el presente, y ahorita no está en su mejor momento que digamos. Sin embargo, sí podemos alivianarlo. Principalmente siendo positivos, y en segundo lugar con buena música. En este último rubro, qué mejor que con algo nuevo del gran David Bowie.

Un nuevo álbum en vivo de Bowie nos espera con ansias este próximo 14 de agosto. Titulado Something in the Air (Live Paris 99), el LP de 15 canciones captura una presentación del 14 de octubre de 1999 en el Elysée Montmarte en París, Francia.

Razones para anticipar y estar felices por este lanzamiento se resumen al nombre de su autor, pero también hay un montón de otras razones que hacen de Something in the Air un disco en vivo digno para la colección de David Bowie que tienes en casa.

Para empezar, ocurrió el mismo día en que David Bowie recibió el premio Commandeurs de la Ordre des Arts et des Lettres, el más alto honor artístico de Francia. Este es un buen dato por donde quiera que lo veas, pero musicalmente hablando este disco en vivo también tiene algo que decir.

El nuevo lanzamiento de David Bowie contiene uno de los siete shows realizados en apoyo del álbum de Bowie de 1999, Hours. Así es. Bowie sólo dio siete conciertos para promocionar su disco número 21 de su carrera y este fue uno de ellos. Además, Bowie profundizó en su catálogo anterior y desempolvó varias canciones que no había tocado en décadas, incluidas “Can’t Help Thinking About Me”, “Word on a Wing” y “Drive-In Saturday”.

El concierto también contó con el debut en vivo de la canción de Hours, “Something in the Air”. Una semana de espera no es mucho tiempo, pero para alivianar los días tenemos en nuestros oídos una vista previa del lanzamiento. Por aquí les dejamos el video de “Drive-In Saturday”, la primera interpretación de Bowie de la canción en 25 años.

Something in the Air es el último lanzamiento de una serie de archivo de Bowie que han aparecido en los últimos meses. En mayo, el álbum en vivo de la Earthling-era LiveandWell.com recibió su primer lanzamiento comercial amplio. Antes de eso, ChangesNowBowie desenterró nueve pistas inéditas de una sesión acústica en Nueva York en 1996.