Lo que necesitas saber: El rapero puertorriqueño tiene listo el que será su segundo álbum como solista. Esto es lo que sabemos.

La agenda de lanzamientos musicales crece y dentro de la escena latina, se acerca el nuevo disco de Residente. El boricua ya lo había adelantado desde hace meses, aunque sin muchos detalles como tal… hasta ahora.

René Joglar –su nombre real– traerá este material discográfico, el segundo como parte de su proyecto en solitario, a finales de este mismo mes de febrero. Aquí traemos el recuento de lo que se sabe al momento.

Residente lanzará su segundo disco en solitario a finales de febrero. Foto: Getty.

Título del nuevo disco de Residente

En este punto, se sabe bien que Residente es un crítico total del propio género urbano y una buena parte de la música predominante actual. En ese sentido, el boricua constantemente refiere que la calidad lírica ha decaído en la industria musical… y parece que se ha inspirado en ello para su próximo álbum.

Por medio de un video publicado en sus redes sociales el 5 de febrero, el artista reveló que su nuevo disco se titulará Las letras ya no importan. De la misma manera, el clip compartido nos muestra un poco de lo que podríamos escuchar en el material venidero.

Podemos ver a René mientras está en una terapia. “¿Lograste ver el paisaje desde la cima de la montaña?”, le dice la terapeuta (interpretada por la actriz española Najwa Nimri) al rapero, quien luego voltea a la cámara con una mirada fija que refleja tristeza y desencajo.

Imagen del video de anuncio del nuevo disco de Residente. Foto: Captura de YouTube.

A medida que la sesión sigue, la terapeuta le pide a Joglar que se imagine ciertos problemas (algo banales) solucionados. Pero él tiene una duda que ciertamente le desconcierta más: ¿qué pasa con la música?

Es así como la doctora le pinta un escenario utópico para él donde las canciones duran hasta 8 minutos; donde ya no existen las canciones tontas, ni los bailes de TikTok, ni los influencers… Se habla de un panorama donde las plataformas musicales no se fijan en los números, sino que están pendientes de la creatividad y la composición musical.

“Por fin vas a sacar tu álbum después de seis años. Lo que más estrés te causa, las letras… Las letras importan“, dice la mujer mientras Residente la mira sonriendo. Aquí te dejamos el video de anuncio de Las letras ya no importan.

Fecha de lanzamiento de ‘Ya no importan las letras’

Además del video, el nuevo disco de Residente ya tiene fecha de lanzamiento: 22 de febrero próximo, ahí para que vayan agregándolo a su agenda y no se les pase el dato.

El anuncio de Las letras ya no importan llega luego de que el puertorriqueño lanzó el tema “Ron en el piso”, esto con un video oficial que hace referencia a su época en Calle 13. El tema es una reflexión sobre cómo ha cambiado su vida, de ser una superestrella hasta sentirse poco relevante en la actualidad.

Pero esta reflexión parece llevarlo a una catarsis en la que asimila de la mejor manera todo, siendo consciente que el tiempo pasa. Y es así como habla en otros versos de enfrentar las pérdidas de todo tipo, de vivir intensamente y de “brindar por lo que termina y lo que empieza”.

Junto a la canción, René ha lanzado varios cortometrajes y más canciones como “Problema cabrón” en colaboración con el rapero argentino Wos y “Quiero ser baladista”, que no se sabe si vendrán incluidas en Las letras ya no importan.

¿Qué les parece todo lo del nuevo disco de Residente? Algunos comentarios de fans en redes dan la idea de que el rapero estaría diciendo adiós a la música con este material.

Él mismo ha dicho que no se siente cómodo con lo que pasa en la industria, pero no ha hablado de un retiro propiamente. Veremos qué sucede de cara al futuro con el ex Calle 13.

Te puede interesar