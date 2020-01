Uno de los discos más esperados de todo el año, es The Slow Rush de Tame Impala. Desde finales de octubre que oficializaron la fecha de lanzamiento para el 14 de febrero, los fanáticos de Kevin Parker y compañía han entrado a un estado de cuenta regresiva. Afortunadamente, no tendremos que esperar haste el Día del Amor y la Amistad para escuchar algo nuevo.

A través de sus redes sociales, Tame Impala aparentemente confirmó que tendremos otra muestra de su próximo álbum la próxima semana. La rolita que estaríamos escuchando se llama “Lost In Yesterday” y se convertiría en el quinto sencillo de The Slow Rush. Llegará después de “Patience”, “Borderline”, “It Might Be Time” y “Posthumous Forgiveness”.

Por lo que hemos escuchado hasta el día de hoy, el cuarto disco de estudio de Tame Impala se encamina para ser el más experimental de su carrera. Algo que emociona profundamente a todos los fanáticos del psicodélico rock al que nos presentaron en el 2010 con Innerspeaker. Aquí les dejamos la publicación con la leyenda “próxima semana”:

Ver esta publicación en Instagram Next week Una publicación compartida por Tame Impala (@tameimpala) el 1 de Ene de 2020 a las 6:57 PST

Es de lo más importante recordar que Tame Impala dará un show el próximo 19 de marzo de 2020 en el Foro Sol de la CDMX, donde además de aventarse estas nuevas rolas, y muchos de los rolones que ya amamos, contarán con invitados sumamente especiales, como MGMT y Clairo. Por si esto fuera poco, los australianos también serán uno de los headlliners del próximo festival Pa’l Norte junto a The Strokes, The Whitest Boy Alive y hasta Alejandro Fernández.