Que si se reúnen, que si se tiran indirectas, que si esto o lo otro… Ustedes ya saben cómo está la onda con los hermanitos Gallagher. Y mientras seguimos ilusionados con una posible reunión de Oasis –uno no pierde la fe–, parece que la inteligencia artificial está haciendo nuevamente de las suyas trayéndonos un ‘disco perdido’ de la banda de Manchester.

Sí, suena medio raro el asunto, pero está interesante también. Detrás de todo esto, se encuentra una banda de indie-rock inglesa llamada Breezer, quienes compusieron algunas rolas inspiradas en los primeros discos de Oasis y luego montaron la voz de Liam Gallagher sobre las pistas con ayuda de la IA.

Oasis. Foto: Getty.

Oasis ‘revive’ con la inteligencia artificial y así suena su ‘disco perdido’

Sí, Oasis de alguna manera revive y lo hace a través de la inteligencia artificial con este ‘disco perdido’. Como dijimos, el proyecto lo trae una banda llamada Breezer, quienes dicen que “estamos aburridos de esperar a que Oasis se junte, así que tenemos a un Liam Gallagher modelado por IA para intervenir”.

Este lanzamiento hecho con inteligencia artificial lo dieron a conocer con un título bastante ingenioso: AISIS – The Lost Tapes. “Es un álbum conceptual salido de una realidad alternativa en el que los miembros de la banda de 1995 a 1997, continuaron haciendo música”, se lee en la descripción del video en YouTube.

Portada de ‘AISIS – THE LOST TAPES’. Foto: captura de YouTube.

Como les decíamos antes, la idea de Breezer fue crear música basándose en los tres primeros álbumes de Oasis. El detalle es que la música es original, compuesta totalmente por esta banda inglesa desde hace algunos años.

Pero el componente de inteligencia artificial viene precisamente en la voz recreada que se pareciera lo más posible a Liam Gallagher. Y en ese sentido, mientras la música evoca de antaño de la icónica banda de britpop, la voz se parece un poco más a lo Liam ha hecho en su etapa solista.

Y el resultado es asombroso. Estas grabación contiene 8 canciones, con títulos como “Out of My Mind”, “Forever”, “Bittersweet”, “Coming of Age”, entre otras. Aquí les dejamos el ‘disco perdido’ de Oasis hecho con inteligencia artificial. Y bueno, si los Gallagher no se quieren reunir, en una de esas estaría bueno este proyecto con unos hologramas, ¿no? Jeje.

La inteligencia artificial en la música empieza a ganar espacio

Este ‘disco perdido de Oasis’ es solo otra muestra de cómo la inteligencia artificial demuestra su capacidad dentro de la música. Hace poco, les platicábamos también de “Heart On My Sleeve”, un track que se armó también con IA recreando las voces de The Weeknd y Drake.

Y así como estos, ha habido varios ejemplos de cómo la inteligencia artificial está ganando terreno en la música y todo tipo de ámbitos. ¿Estamos ante alguna especie de revolución tecnológica o no? Cuéntenos qué opinan ustedes. Por acá les dejamos otras historias sobre IA que les hemos traído anteriormente.