Qué raro: Oasis ‘se separó’ mientras grababan el ‘(What’s The Story) Morning Glory?’

Aunque ustedes no lo crean o se nieguen a creerlo , este 2020 el (What’s The Story) Morning Glory?, uno de los discos más importantes en la carrera de Oasis cumple 25 años. En él vienen rolas que se convirtieron en himnos como “Wonderwall”, “Don’t Look Back In Anger”, “Champagne Supernova”, “Some Might Say” o “Morning Glory”. Sin embargo, gracias a este álbum, la banda estuvo a punto de desaparecer, o algo así.

Sabemos que la relación de los queridos hermanos Gallagher, Noel y Liam, en estos momentos no es la mejor, porque básicamente no se pueden ver ni en pintura. Y a pesar de que muchos piensan que el pleito entre este par comenzó en el ahora lejano 2009 –cuando dieron por terminada la historia de la banda de Manchester–, en realidad todo inició cuando estaban grabando este material discográfico que ahora, festejamos y consideramos una joya.

También puedes leer: ESTO ES TODO LO QUE OASIS LANZARÁ PARA CELEBRAR LOS 25 AÑOS DEL ‘(WHAT’S THE STORY) MORNING GLORY?’

Este disco los puso al borde de la separación

Resulta que hace unos días y para celebrar el aniversario del (What’s The Story) Morning Glory? de Oasis, la BBC entrevistó a Michael Spencer Jones, uno de los fotógrafos que acompañó al grupo durante esta etapa de su carrera. En esa plática, contó un montón de anécdotas e historias interesantes sobre las sesiones de grabación, pero sobre todo de la extraña relación de los Gallagher en esos días, que los llevó a casi separarse.

Según lo que cuenta Spencer Jones, la banda estaba trabajando en el álbum en los estudios Rockfield de Gales cuando Noel y Liam iniciaron la que él considera “su mayor pelea hasta ese momento” al final de la primera semana de lo que debía ser una sesión de seis semanas en el sur de Gales, una pelea que causó que la grabación se detuviera y que pusiera en la cuerda floja el futuro no sólo del disco, sino de la banda.

Todas las noticias que necesitas saber están en nuestro Newsletter Email address: ¡Suscríbete aquí! Leave this field empty if you're human:

Oasis convirtió las sesiones de grabación en un campo de batalla

Sobre esta discusión entre los líderes de Oasis, Michael mencionó que no fue una simple pelea de hermanos por ver quién cantaba qué canción: “¿Una pelea? Había rifles de aire, extintores de fuego y un televisor colgando de la ventana mientras aún estaba enchufado”. Detallando lo que pasó en ese momento, explica que Noel salió del enorme estudio –no sin antes aventarle un bote de basura a Liam–.

“Era un caos y la escena de devastación en la habitación de Liam después era algo que yo jamás había visto. Era como si una explosión nuclear hubiera estallado”, dijo Jones. Por si esto fuera poco, el mayor de los Gallagher le pidió en un momento que lo alejara de ese lugar: “Noel quería que lo llevara a la casa de Paul Weller en Londres pero no pude porque había estado bebiendo, y de repente la banda desapareció rápidamente y todos pensaron ‘¿ya está? ¿se acabó?'”.

¿El final de la banda?

Aunque los Gallagher no fueron los únicos que dejaron votada la grabación, pues al parecer la relación entre ellos y los demás miembros de Oasis estaba de la patada: “La mayoría de la banda dejó las sesiones de grabación mientras yo estaba todavía en el estudio –y la gente sentía que tal vez no terminarían el álbum–, fue una pelea seria”.

Para terminar, Michael Spencer Jones menciona que en ese punto, todo estaba roto y por un buen rato vieron el final de una de las bandas más importantes de la historia: “En realidad se separaron en ese momento, dejaron de ser una banda en medio de la grabación de uno de los más grandes álbumes de la historia”.

Está documentado que en aquel momento, hubo más peleas entre los hermanitos, sobre todo a la hora de decidir quién cantaría dos canciones importantes dentro de ‘(What’s The Story) Morning Glory?‘. Noel quería cantar la rola más popular de Oasis, “Wonderwall”, pero en un enorme berrinche , a Liam se le antojó ponerle voz a esa canción y para no hacer las cosas más complicadas, le dieron lo que querían.

Más tarde acordaron que el mayor de los Gallagher se echaría “Don’t Look Back In Anger” pero como siempre, el querido Liam metió su cuchara para intentar cantar la canción, lo que abrió un enorme debate interno y puso las cosas tensas. Sin embargo, y por más increíble que parezca, después de todo esto ambos se ‘comportaron’ y nos entregaron uno de los mejores discos de los 90 –y probablemente de la historia–, ¿ustedes qué dicen?