Lo que necesitas saber: Desde los famosos que han asistido hasta la perrita de Liam que 'acompaña' a la banda. Aquí, algunas cosas random de la gira de Oasis

Desde que se anunció, sabíamos que el tour de reunión de Oasis en este 2025 sería histórica… pero no deja de haber detalles que nos sorprenden más allá del hecho de que los Gallagher se estén llevando bien (aparentemente).

Todas esas curiosidades las podemos ver en sus conciertos e incluso fuera de ellos. Y van desde referencias a la perrita adoptada por Liam Gallagher hasta el un curioso incremento en la compra de bucket hats.

Dicho esto, ¿les late si repasamos esos datos random y otros más?

Los hermanos Gallagher, juntos de nuevo. Foto: Getty Images.

9 datos random que ha dejado el tour de reunión de Oasis al momento

Obviamente, a medida que avance el tour de reunión de Oasis y si van apareciendo más cosillas curiosas, aquí se las actualizaremos. Vamos a la lista.

1. Un mural hecho con bucket hats

Poco antes del primer concierto del tour de reunión de Oasis en Cardiff, el artista Nathan Wyburn sorprendió al mundo con un mural… ¡hecho con puros bucket hats!

El bucket hat (o sombrero de pescador) es un símbolo de la cultura de Manchester y fue popularizo primero por los Stone Roses, pero sobre todo, por Liam Gallagher. Así que no es raro que Wyburn decidiera utilizar este accesorio como su materia prima para esta obra.

De hecho, Nathan es conocido por hacer todo tipo de esculturas con material poco convencionales…. y lo hace de maravilla. En este caso, como informa la BBC, el artista utilizó más de 3 mil bucket hats los cuales ensambló en aproximadamente 5 días. Y este fue el resultado, al que llama The Wonder Wall:

Nathan Wyburn con The Wonder Wall. Foto: Getty.

2. Y justo, el aumento de ventas de bucket hats

Más allá del mural antes mencionado, podríamos decir que los bucket hats están nuevamente de moda. Para ponerles en contexto, como menciona el diario The Mill, las ventas de estos sombreros incrementaron un 275 por ciento tan solo en la ciudad natal de los Gallagher.

¿Se imaginan lo que eso implica en todo el Reino Unido? Y ya no digamos alrededor del mundo, especialmente en las ciudades por donde pasará el tour de Oasis.

Y hablando de eso, ¿ya siguen nuestro timeline de Oasis? Aquí lo encuentran ya que ahí estaremos llevándoles todas las novedades y actualizaciones alrededor de la banda.

Imagen ilustrativa. Foto: Adidas.

3. Buttons, la perrita de Liam Gallagher que aparece en los conciertos de Oasis

En el 2023, Liam Gallagher adoptó a una perrita llamada Buttons que vivía en un refugio en Tailandia. Fue muy curioso porque la gente del lugar vio la solicitud de adopción con su nombre y la ocupación ‘cantante’ en el formulario de Google, y no podían creer que el cantante de Oasis los quisiera contactar.

De hecho, Niall Harbison, director del santuario animal, dijo en su momento que pensaba que era una broma de sus amigos… pero no. Liam y su pareja querían adoptar a la cachorrita pues habían visto una publicación de Niall en internet.

El menor de los Gallagher y su familia le dieron un hogar y mucho amor a Buttons. Y ahora, en 2025, la cara de la perrita también aparece en los visuales del tour de reunión de Oasis, precisamente cuando tocan “Roll with It”.

Miren nomás qué bella y consentida se ve Buttons en la casa de Liam Gallagher. Foto: Niall Harbison (vía X).

Este es el visual de Buttons que aparece en los conciertos de Oasis. Foto: Captura de video.

4. La Gallagher Hill en Manchester

Muchos fans de Oasis no alcanzaron boletos para los 5 shows de Heaton Park en Manchester. La cosa es que ahí, en las zonas aledañas al escenario, había una colina que los fans sin entradas tomaron como punto de reunión para escuchar y ver ‘de lejitos’ los conciertos.

A esa colina la bautizaron como Gallagher Hill. Sin embargo, tras el primer fin de semana de shows (11 y 12 de julio), el Ayuntamiento de Manchester colocó una valla para impedir el paso, lo cual también impidió ver la ya de por sí pequeña porción de escenario que se lograba ver.

De todas formas, a la gente no le importó mucho la valla y siguieron juntándose ahí a lo largo de los shows restantes.

La gente en Gallagher Hill. Foto: vía redes sociales de Oasis.

5. Un detalle de Oasis con los fans de Manchester sin boletos

La situación en Gallagher Hill llegó hasta oídos de los mismísimos hermanos Gallagher. ¿Y qué hicieron? Primero, Liam Gallagher dedicó a los fans de la colina la canción “Bring It On Down durante los últimos dos conciertos.

Y luego, algunos de esos fans se llevaron una sorpresa. El personal de Oasis llegó a esa zona encolinada para repartir playeras especiales con un estampado que decía ‘Gallagher Hill’ reproducido como si fuera el icónico logo rectangular de la banda en blanco y negro.

Sí, Oasis les mandó esas playeras a sus fanáticos, según lo confirmó Anaïs Gallagher (hija de Noel) en sus redes sociales.

Así eran las playeras de ‘Gallagher Hill’ que Oasis le dio a los fans sin boletos. Foto: redes sociales de Oasis.

6. Famosos que han estado en los conciertos de Oasis

Como se esperaba, el tour de reunión de Oasis ha congregado a varias celebridades desde actores hasta gente del fútbol. Ahí tienen por ejemplo a Cara Delevingne y a Anya Taylor-Joy, quienes estuvieron en Cardiff.

La propia Anya iba con su esposo, Malcolm McRae, y se hizo viral el momento en que se echaban un beso bien tierno con “Champagne Supernova” de fondo. Romancear con tu pareja y ser feliz mientras escuchas ese himno en vivo… el sueñote, ¿sí o no?

Luego, en los conciertos de la ciudad natal de Oasis, no podían faltar estrellas del Manchester City. Así que ahí se pudo ver al mismísimo Pep Guardiola, entrenador del equipo, tomándose fotos con los hijos de los Gallagher.

Incluso se hizo viral una historia de Instagram donde apareció cantando “Don’t Look Back In Anger” el día del primer concierto.

Pep Guardiola don los hijos de Liam y Noel. Foto: Especial.

Y obvio, él no fue el único del Man City que estuvo en los shows de Oasis. También Rodri, Jack Grealish y Phil Foden, jugadores del equipo, estuvieron en los shows de Heaton Park.

Rodri con Anais y Gene Gallagher. Foto: Especial.

Phil Foden asistió a los conciertos en Heaton Park. Foto: Especial.

Incluso Vincent Kompany, exjugador del City y actual entrenador del Bayern Munich estuvo por ahí disfrutando de los shows de Oasis.

Vincent Kompany, exjugador del Manchester City, asistió a los conciertos de Oasis en Heaton Park. Foto: Especial.

Seguro que habrá más celebridades de diferentes ámbitos en el tour de Oasis. Y no dudamos que la lista de músicos crezca con los shows en Londres. A ver si por ahí, algunas figuras de la mejor época del britpop se dejan ver.

7. El setlist no ha cambiado…

Al momento de escribir esto, el tour de Oasis está por llegar a los shows en el Wembley Stadium de Londres. Y bueno, la banda ha tocado prácticamente el miso setlist.

Eso ha hecho que algunos fans se pregunten si en algún momento, agregarán otras canciones consideradas imprescindibles en la carrera de la banda. Algunas que faltarían son “The Importance Of Being Idle”, “Shakermaker”, “Don’t Go Away”, entre otras.

Veremos si por ahí se cuela alguna nueva en futuros shows… pero se ve improbable.

Este es el setlist que lleva Oasis al momento. Foto: Especial Sopitas.com.

8. Dedicatorias especiales de la banda en ciertas canciones

Quizá el setlist del tour de reunión Oasis no ha cambiado… pero lo que sí ha pasado es que están haciendo dedicatorias especiales en algunas ocasiones.

En el primer show del 4 de julio, dedicaron “Live Forever” a la memoria de Diogo Jota, jugador del Liverpool que había fallecido un día antes. Para el segundo show en Cardiff , dedicaron “Cast No Shadow” a Richard Ashcroft, su telonero y el artista que inspiró la canción.

Esa misma noche, dedicaron “Rock N’ Roll Star” a sus otros teloneros, Cast.

&list=RDp28UH0fY-7Y&start_radio=1 &list=RDp28UH0fY-7Y&start_radio=1

Ya en Manchester, Oasis dedicó a lo largo de sus shows “D’You Know What I Mean?” a Pep Guardiola. Retomaron “Rock N’ Roll Star” para dedicarla a Mani Mounfield, bajista de Stone Roses.

“Half The World Away” también se dedicó a The Royle Family, una serie antaña de televisión ambientada en Manchester. “The Masterplan” también se le dedicó a los fans del Manchester City y a Jack Grealish.

Y en ámbitos más generales “Bring It on Down”, como dijimos, se le dedicó a ña gente en Gallagher Hill; “Fade Away” se tocó en homenaje a la gente oriunda de Manchester y “Live Forever” también tuvo dedicatoria a todo aquel fan de Oasis que murió y no tuvo la oportunidad de ver la reunión.

Una publicación que Oasis dedicó a los fans de Gallagher Hill con un verso de “Bring It On Down”. Foto: Captura de X

9. “Octopus’s Garden” de The Beatles

Además de las dedicatorias especiales, Oasis ha aprovechado para reafirmar su amor por The Beatles y constantemente han incorporado un breve cover de “Octopus’s Garden”, que a su vez es una de las canciones más reconocidas escritas por Ringo Starr, cuando tocan “Whatever”.

Y bueno, quizá esto no es tan nuevo sabiendo que la banda lo hizo hace 30 años en los shows de Knebworth, pero es un lindo detalle recordar esos épicos conciertos.

&list=RDAkETDPIH7WA&start_radio=1 &list=RDAkETDPIH7WA&start_radio=1