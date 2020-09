Oasis une fuerzas con YouTube para festejar los 25 años del ‘(What’s the Story) Morning Glory?’

Estos días de cuarentena nos han servido para recordar con melancolía aquellos días donde todo era más sencillo (y no teníamos que quedarnos en casa por un virus). Muchos se van a hace un par de años y algunos otros le tiran a décadas pasadas, anhelando regresar a aquella época que tenía a grandes bandas como Oasis rockeando duro, pero no se preocupen que esta semana tendremos un montón de sorpresas para los que aman a la banda de Manchester.

Como recordarán, el próximo 2 de octubre cumple 25 años el (What’s The Story) Morning Glory?, un álbum importantísimo en la historia del rock británico y con el cual los hermanos Gallagher se comieron al mundo entero. Desde entonces anunciaron grandes cosas para festejar, como una masiva reedición con vinilos, rarezas y demás, pero esto no es lo único que la banda tiene preparado para el aniversario de plata de discazo.

También puedes leer: LANZARÁN UNA EDICIÓN ESPECIAL DE ‘(WHAT’S THE STORY) MORNING GLORY?’ POR SU 25 ANIVERSARIO

Oasis festejará a lo grande con YouTube

Resulta que Oasis se juntó con YouTube para armar una serie de eventos especiales toda esta semana que tendrán como protagonista al segundo disco de su carrera. Para empezar, remasterizarán todos los videos oficiales de aquella época en calidad y audio HD, así que ahora podrán ver y escuchar en todo su esplendor visuales como el de “Wonderwall”, “Don’t Look Back In Anger”, “Some Might Say”, “Roll With It”, “Morning Glory” y “Champagne Supernova”.

Además de esto, lanzarán una serie de productos exclusivos que serán verdaderas joyas para sus colecciones. Para que se den una idea, en la plataforma podrán comprar el vinilo plateado que se anunció hace algunos días, así como playeras vintage que reproducen modelos originales que los de Manchester vendieron en sus shows de 1995, con un único diseño y el clásico logotipo de la banda.

Además vendrá una sorpresa cortesía de Noel Gallagher

La celebración no parará ahí, pues de acuerdo con NME el 1 de octubre a la 1 de la tarde hora del centro de México, el buen Noel Gallagher tiene algo muy especial para los fanáticos de hueso colorado. Ese mismo día se transmitirá una entrevista llamada Return To Rockfield, en la cual el exguitarrista y compositor de la banda volverá a los legendarios estudios Rockfield en Gales por primera vez desde que Oasis grabó el álbum para reflexionar sobre su legado.

Hablando específicamente de la fecha en que el (What’s the Story) Morning Glory? cumple 25 años, o sea el 2 de octubre, ese día YouTube será el anfitrión de un evento oficial al que todos estamos invitados menos Liam Gallagher donde todos podrán cantar y escuchar el disco completito.

Además, están motivando a los fans a compartir fotografías o recuerdos de esos años con los hashtags #SomeMightSing y #MorningGlory25. Ahora sí, Oasis está tirando la casa por la ventana para celebrar con todo a uno de los discos más importantes de los 90, pero mientras esperamos a que arranque la fiesta, chequen a continuación el tráiler de la entrevista de Noel Gallagher: