Estamos a escasas horas de vivir Nochebuena y con ella también la Navidad. Sabemos que desde que empezó el mes, muchas personas aprovecharon para sacar sus discos de villancicos favoritos y así tener el mood navideño a tope, pero los famosos tampoco se salvan de esto. 2019 fue un año en el que vimos el regreso de Ozzy Osbourne, que colaboró con el rapero Post Malone y anunció que para 2020 lanzará Ordinary Man, un nuevo disco en solitario –el primero en casi una década–, pero antes de eso nos sorprende con una lista de sus canciones favoritas para estas fechas decembrinas.

El ‘Príncipe de las Tinieblas’ junto con Spotify armó una playlist llena de hitazos navideños que sin duda le darán un nuevo toque a estas fiestas. Son 35 canciones las que Ozzy seleccionó junto a algunas rolas de su catálogo personal que van ad hoc con los pensamientos de esta época, como “Miracle Man,” “Mama, I’m Coming Home” y su último sencillo, “Under The Graveyard”.

La lista de reproducción tiene de todo, desde clásicos como “Have Yourself a Merry Little Christmas” de Frank Sinatra y “Wonderful Christmastime” de Sir Paul McCartney hasta algunas rolas más ponchadas para headbanguear y armar el moshpit en la cena de Nochebuena como “Kidnap the Sandy Claws” de Korn, “Mistress For Christmas” de AC/DC, “We Wish You A Merry Christmas” de Weezer y “Merry Christmas (I Don’t Want To Fight Tonight)” de los Ramones.

Sin más qué decir, prepárense como se debe para estos días con la playlist completita que Ozzy armó para todos nosotros:

Recuerden que Ordinary Man, el nuevo álbum de Ozzy Osbourne, saldrá en cualquier momento de enero de 2020. Mientras eso pasa escuchen el más reciente sencillo del ‘Príncipe de las Tinieblas’ a continuación: