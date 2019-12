Ozzy Osbourne ha estado más activo estos últimos meses que en los últimos diez años gracias a la grabación de su nuevo disco como solista Ordinary Man. Hace unos días, el “Principe de las Tinieblas” lanzó el video para su primer sencillo “Under de Graveyard”. Ahora, el ex integrante de Black Sabbath compartió el detrás de cámaras para darle a sus fans una nueva visión de su nuevo proyecto.

El video semi-autobiográfico está protagonizado por Jack Kilmer como un joven Ozzy, quien, en 1979, se somete a un brutal viaje a través de drogas y excesos del que es rescatado del abismo por Sharon Osbourne, interpretada por Jessica Barden.

“Se colgó después de Black Sabbath, creo que la banda lo despidió, y luego creo que estaba listo para renunciar a la vida”, dice Kilmer en el nuevo clip detrás de escena. “Fue entonces cuando Sharon entró en su vida, como un ángel, lo salvó, lo revivió”.

En otra parte del clip, Barden habla sobre cómo Sharon Osbourne quería que la actriz interpretara una versión más joven de sí misma. También hay un clip divertido del director Jonas Akerlund explicando a Kilmer cómo tirar mejor los artículos desde el balcón del hotel en el que se grabó a la alberca.

Kilmer también ofrece un dato interesante sobre las opciones de vestuario en el video musical, específicamente una escena en la que usa un vestido: “Para evitar que Ozzy vaya y se destruyera, Sharon le robaría la ropa. Entonces, lo que él hacía era tomarle los vestidos, ponérselos e ir a encontrarse con sus amigos”.

“Under the Graveyard” fue seguido por “Straight to Hell”, una rola que hizo con Slash, y ambas canciones aparecerán en el nuevo álbum de Osbourne que saldrá a principios del próximo año. Osbourne hizo Ordinary Man con el productor Andrew Watt, a quien conoció después de colaborar con Post Malone en “Take What You Want”.