Ozzy Osbourne acusa a Kanye West de samplear una canción de Black Sabbath

Lo que necesitas saber: Ozzy Osbourne acusó a Kanye West de samplear una canción de Black Sabbath. No sólo eso, sino que ya le había dicho al rapero que no tenía permiso para hacerlo.

Si Kanye West fuera un meme de Los Simpson, seguramente sería ese de “Usted no aprende, ¿verdad?”. Y es que aunque Ye ya se ha metido en broncas por samplear cosas sin permiso, al rapero no le importa y ahora hizo enojar al mismísimo Ozzy Osbourne.

La tarde de este 9 de febrero, el músico británico y exlíder de Black Sabbath usó su cuenta de X para dar a conocer que Ye sampleó una canción de la conocida banda de heavy metal. ¿El problema? que Ozzy ya le había dicho que no le daba permiso.

Ozzy Osbourne señaló a Ye por samplear una canción de Black Sabbath sin autorización. Foto: Getty Images

Ozzy Osbourne acusó a Kanye West de usar un sample de Black Sabbath sin su permiso

“Kanye West pidió permiso para samplear una sección de una actuación en vivo de 1983 de ‘War Pig’ del festival de Estados Unidos sin vocales y se le negó el permiso”, escribió Ozzy Osbourne en su publicación donde dejó en claro las razones de su decisión.

“Porque es un antisemita y ha causado un dolor inexplicable a muchos. [Ye] siguió adelante y usó el sample de todos modos en su fiesta de escucha del álbum anoche. ¡no quiero ninguna asociación con este hombre!”, escribió el señorón Osbourne.

Ozzy Osbourne aseguró que le había negado el permiso a ye de usar “War Pig”. Foto: X

Y fue principalmente por sus comentarios antisemitas del pasado

Como seguramente saben, este viernes –y luego de varios, peeero vaaarioos, meses de aplazar el lanzamiento–, Kanye West supuestamente iba a publicar su esperado disco ‘Vultures’, donde contará con la colaboración del rapero Ty Dolla Sign y del que ya conocemos sencillos como “Talking/Once Again” y “Everybody”.

De hecho –bien originales–, Ye y Ty agarraron un sample del hitazo del mismo nombre que los Backstreet Boys lanzaron en el año de 1997. Pero al igual que con Black Sabbath, Kanye West aplicó la de “más vale pedir perdón que permiso”.

No es la primera vez que Kanye West es señalado de samplear algo sin permiso

La verdad es que muchos ya creen que Kanye West se está pasando de NyE con el tema de samplear cosas por las que: 1) no pide permiso o 2) simplemente no se lo dan y le vale. En el caso de Ozzy, lo raro fue que él mencionó que ayer se hizo una listening party de ‘Voltures’, pero el disco no salió hoy.

Conociendo a Kanye West y sus estrategias medio extrañas, no sería raro que lance su nuevo disco en las próximas horas (o días/semanas/meses/años?). Bueno, si es que eso ocurre, porque los fans ya hasta la están dudando si eso o su gira mundial sí se va a hacer.

Kanye West/Foto: Getty Images

¿Será que la polémica afectará la supuesta próxima gira mundial de Ye?

El pasado 6 de febrero y a través de sus stories de Instagram, Kanye West anunció que preparaba una gira de estadios por el mundo. En el caso de México, su visita estaría programada para el 3 de agosto en la Arena Ciudad de México.

Claro que falta que Ye no aplique un Coachella, ya que días antes de la edición de 2022, Kanye West se bajó del cartel porque no se había preparado con tiempo. Aunque a muchos nos quedó claro que era más por sus polémicas de ese entonces.

Esta fue la conversación con la que Kanye West daba a entender que tiene planeado venir a México en 2024/Foto: Captura de pantalla

En conclusión: nada con Kanye West es certero. Aunque bueno, tampoco es como que sus fans tampoco esperen mucho al respecto, pues saben que Ye va a regresar cuando así lo crea conveniente. ¿Qué opinan sobre esto?

