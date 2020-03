Tomando en consideración la propagación de coronavirus en México (y el mundo), es que los organizadores de Pa’l Norte 2020, posponen su programación establecida para el fin de semana del 20 y 21 de marzo (viernes y sábado) en el Parque Fundidora de Monterrey, Nuevo León.

En los últimos días, el coronavirus ha sido un tema de agenda a nivel internacional a partir de que en diversos países va en aumento el numero de personas infectadas. El miércoles 11 de marzo, la Organización Mundial de la Salud emitió un comunicado en el que califica el brote de coronavirus como pandemia, lo cual alerta a las autoridades de los países a tomar medidas más serias para evitar la propagación.

🚨Hace unas horas, y como lo especulaban algunas fuentes nos dieron una noticia realmente triste, Coachella se pospone hasta octubre debido al #coronavirus https://t.co/bMGCaODbYB — Sopitas (@sopitas) March 10, 2020

De este modo, varios eventos culturales en todo el mundo han sido cancelados o sus fechas han sido retrasadas. South By South West (SXSW) fue cancelado, por ejemplo, mientras el Coachella movió sus fechas para octubre de 2020 (estaba programado para abril). Muchos eventos deportivos también se han sumado a los esfuerzos al ser cancelados o suspendidos como la temporada de la NBA, por mencionar el ejemplo más reciente.

México, hasta el momento, registra 26 casos confirmados en algunos estados de la República como la Ciudad de México, Nuevo León, Querétaro, Estado de México. Es decir que de acuerdo con la Secretaría de Salud, nos encontramos en la primera fase de “Importación viral” donde no son necesarias las restricciones ni suspensión de eventos, sin embargo, este fin de semana se anunció que estamos en transición hacia la Fase 2 y ésta sí implica no realizar eventos masivos. Se pronostica que el brote en nuestro país será inminente a partir del 20 de marzo, por lo que los organizadores de los eventos más importantes están tomando medidas.

Y así es como se anuncia que el Pa’l Norte 202o pospone para el segundo semestre del año. Como mencionamos, es uno de los festivales de música más importantes de México y América Latina. En un comunicado, los organizadores de Pa’l Norte dijeron:

Pa’l Norte 2020 anunció a finales de 2019, el cartel de su edición 2020, el cual contará con actos como The Strokes, Alejandro Fernández, Tame Impala, Daddy Yankee, Foster the People, MGMT, Paulo Londra, Sum 41, El Tri, Iggy Azalea, Galantis, The Whitest Boy Alive, Milky Chance, Babasónicos, Andrés Calamaro, entre otros.