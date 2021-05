¡Traz! Patrice Evra trollea a Liam Gallagher tras la derrota del City en la Champions

Puede que ya haya terminado la Champions League, pero al parecer todavía dará de qué hablar. Para muchos, el Manchester City debía ganar ese partido, pues luego de alzarse la Premier League era lo único que necesitaban para cerrar un año lleno de triunfos. Sin embargo, la victoria se la llevó el Chelsea de Damon Albarn y por supuesto que eso no le gusto a Noel y Liam Gallagher, quienes sufrieron la derrota en el Estadio Do Dragao.

Quizá no puedan verse ni en pintura, pero si hay algo que puede reunir a los hermanitos más polémicos del rock británico es su equipo de fútbol. De cualquiera manera, ambos tuvieron que tragarse las burlas de todos los aficionados ‘Blues’, aunque bajita la mano hubo alguien que se esperó para recordarle a los Gallagher que su equipo nunca ganará ‘la orejona’, el mismísimo Patrice Evra, figura del odiado rival, el Manchester United.

La rivalidad de Patrice Evra y Liam Gallagher

Resulta que desde hace un buen rato hay un pique cantado entre el exfutbolista francés y Liam Gallagher. Todo comenzó cuando el frontman de Oasis se burló en Twitter cuando el Tottenham goleó sabroso al United, pues aquel partido terminó 6-1 a favor del equipo de Londres. Es por eso que al ver la derrota del Manchester City frente al Chelsea en la Champions, Evra no dudó ni un segundo en trollear al músico británico.

A través de su cuenta de Twitter, Patrice Evra publicó un video en el que lo vemos usando un corte y hasta lentes de sol similares a los que Liam portaba en los 90. Después de cantar una parte de “Wonderwall”, el seleccionado de Francia comenzó a burlarse por la derrota del City y le dijo al menor de los Gallagher lo siguiente: “¡Liam! ¿Dónde estás? ¿Recuerdas cuando te reías de mí cuando el United perdía? Ahora te toca a ti”.

El futbolista se burló sabroso de Liam

La cosa no paró ahí, pues Patrice le recordó a Liam Gallagher que su equipo jamás ha ganado la Champions. “No te pongas celoso. Sólo quiero decir que este es un lunes especial para ti, Liam. Y deja de decir que Manchester es azul: tengo más trofeos que todo tu club”, afirmó el también exjugador de Juventus. Por si esto no fuera suficiente, también armó una imitación bastante essstraña donde se hacía pasar como Noel asfixiando a su hermanito.

Ya para terminar, Evra terminó el vídeo cantando de nuevo ‘Wonderwall’, solo que en esta ocasión le cambió la letra al coro para que les calara a los Gallagher: “Maybe you’re gonna win it when I’m 90/ And after all you’re my noisy neighbour”. Hasta el momento ni Noel o Liam han contestado a esto pero de algo estamos seguros, les dolió y gacho haber perdido su primera oportunidad de ganar un trofeo tan importante como el de la Champions League.