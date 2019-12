Si hay una mujer que probablemente sea un estandarte en el punk, esa es Patti Smith. Desde que inició su carrera en los 70 ha sido fiel a sus ideales, sobre todo cuando se trata de hablar sobre las causas sociales y esta vez no es la excepción, pues se unió a Stewart Copeland –baterista de The Police– para cantar una canción a favor de los migrantes en la frontera entre México y Estados Unidos.

Hace algunos meses, Smith y Copeland se juntaron con el Choir! Choir! Choir!, un grupo de jóvenes que van por todo el territorio americano cantando para intentar unir a las personas a través de la música, así que decidieron recurrir a dos pesos pesados en la industria para cumplir con su meta. La rola que cantaron fue “People Have the Power”, un tema que como su nombre indica, invita a que todo el mundo recuerde que tenemos el poder de cambiar las cosas si nos unimos.

El resultado fue una presentación bastante emotiva en la que la legendaria Patti cantó con todo el poder que le caracteriza mientras que Stewart dejó de lado el enorme set de batería con el que siempre lo vemos tocando para nada más golpear una simple caserola, jiar jiar jiar, pero no se confundan porque aún así con este nuevo instrumento suena muuuy bien.

Esta canción –como ya lo habíamos dicho antes– tiene un fin bastante especial, pues se la dedicaron a todos los migrantes que sufren en la frontera. Por si esto fuera poco y para alzar la voz, Choir! Choir! Choir!, Patti Smith y Stewart Copeland darán un concierto entre Tijuana y San Diego en octubre donde cantarán “With A Little Help From My Friends” de The Beatles, y todas las ganancias del show las donarán a algunas fundaciones que se encargan de recibir a todas esas personas mientras se define su situación.

Pero basta de hablar, chequen la increíble colaboración entre Patti y Stewart a continuación: