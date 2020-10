Se acabó la espera: Paul McCartney anuncia los detalles de ‘McCartney III’, su nuevo disco

La industria musical aún se encuentra paralizada por el coronavirus, ya saben, con conciertos y festivales pospuestos para el próximo año y hasta que las condiciones lo permitan. Sin embargo, un montón de músicos y bandas han aprovechado estos días de cuarentena para explotar al máximo su creatividad y así, componer rolas mientras no pueden presentarse en vivo, pero nadie veía venir los planes que Paul McCartney tenía para este 2020.

El exbeatle ha estado muy activo en los últimos meses. Además de participar en las ediciones virtuales de algunos de los festivales más importantes del mundo y compartiendo sus presentaciones en vivo, nos ha traído un par de sorpresas espectaculares. Hace unos meses lanzó una mega reedición por el aniversario de Flaming Pie, pero eso no es todo lo que tiene para nosotros, porque ha estado creando canciones.

También puedes leer: ‘FLAMING PIE’ ES LA OBRA MAESTRA DE UN BEATLE EN RETIRO: UNA ENTREVISTA CON PAUL MCCARTNEY

Paul McCartney vuelve en plena cuarentena con música nueva

En una entrevista para GQ en agosto, Sir Paul McCartney confirmó que había estado componiendo en cuarentena. “He sido capaz de escribir y meterme en la música, empezando canciones, terminando canciones. He tenido algunas cositas que escribir y me ha dado tiempo de terminar algunas canciones que no había encontrado tiempo de terminar”, dijo el legendario músico, pero no dio más detalles sobre un nuevo disco o algo por el estilo.

Pero hace algunos días, Paul comenzó a darnos pistas bastante curiosas que apuntaban a que lanzaría otro material discográfico, uno muy especial y después del estreno de Egypt Station en 2018. Todo comenzó porque en sus redes sociales aparecieron mensajes que apuntaban a que por fin verá la luz McCartney III, completando una trilogía de álbumes autotitulados que empezó a grabar antes de que los Beatles se separaran.

‘McCartney III’ es una realidad

El ícono de la música lanzó McCartney en 1970, y una década más tarde llegaría McCartney II de 1980. Ambos álbumes fueron grabados en casa y contaban con la voz adicional de su difunta esposa Linda. Desde entonces, Sir Paul trabajó en otros discos, tuvo proyectos y armó sus inmensas giras por todo el mundo, pero los fans llevan años pidiendo que por fin le de cierre a esta grandiosa saga musical y eso se les cumplirá.

Los seguidores de Paul McCartney se dieron cuenta de las pistas hace un par de semanas. Todo comenzó en Spotify, pues cuando reproducías alguna de las rolas que vienen en estos discos aparecía la animación de un dado lanzado sobre las imágenes de las portadas de los álbumes, con tres puntos hacia arriba. Además, algunos afirman haber recibido una bolsa impresa con su nombre y que contiene tres dados.

Por si esto no fuera suficiente, el propio McCa bajita la mano también dejó un par de mensajes ocultos en sus cuentas oficiales. En ellos podíamos ver imágenes random como flores y piedras que tienen relación con el número tres, además también las compartió con los emojis de dados –así como en Spotify–. Después de muchos rumores, por fin es un hecho que lanzará el último disco de esta trilogía y lo hará junto al mismísimo Jack White.

Jack White edita el nuevo disco de Sir Paul

Este 21 de octubre y a temprana hora, las redes sociales de Third Man Records –la disquera de White– sorprendieron al mundo poniendo a la venta un disco muy especial. Se trataba del vinilo de McCartney III, que viene con puntos amarillos y negros y que se hicieron reciclando copias de las dos entregas pasadas, además venía con un número de serie y una chamarra serigrafiada.

Pero como suele pasar en estos casos, solo pusieron a la venta 333 copias que volaron como pan caliente. El nuevo disco de Paul McCartney estará disponible el próximo 11 de diciembre en formato físico y digital. Si quieres preordenarlo puedes hacerlo dando click POR ACÁ, y a continuación les dejamos una pequeña muestra de lo que podrán escuchar cuando llegue a nosotros: