Paul McCartney en el Foro Sol: El recorrido musical de una leyenda incansable

Lo que necesitas saber: El Got Back Tour de Paul McCartney llegó a México y así se puso la primera noche en el Foro Sol de la Ciudad de México.

Casa prácticamente llena para uno de los conciertos definitivos del año… Nadie se quería perder a Paul McCartney en el Foro Sol, ni siquiera el mismísimo Lenny Kravitz que andaba por estos lares para sorpresa de quienes se lo encontraron en el concierto.

Ese fue un momento random que sirvió para dimensionar lo que genera el legendario exBeatle a donde quiera que vaya. Y lo mismo se podía sentir gracias a aquellos que llevaban sus playeras con la bandera británica, o las portadas de los discos del cuarteto de Liverpool, o con esos que le rindieron homenaje al Sgt Peppers usando los icónicos atuendos coloridos de ese álbum.

Fans de Paul McCartney caracterizados con motivo del ‘Sgt Peppers’. Foto: Raúl Fernández.

Había mucha nostalgia por supuesto, porque uno no puede evitar pensar en el recorrido musical de tantas décadas que McCartney trae consigo. Pero era esa nostalgia linda que te da cuando escuchas las canciones que definieron parte de la vida de tus abuelos o tus padres, y que con suerte te heredaron para mantener vivo el legado del artista.

La noche del martes 13 de noviembre de este 2023, tuvimos enfrente a ese artista de 81 años incansable y carismático; ese mero que todavía es capaz de aventarse casi tres horas de show para generar un ambiente lleno de tanta alegría que se sintió desde los primeros acordes de “Can’t Buy Me Love” de The Beatles, y luego “Junior’s Farm” de Wings.

Así arranca Paul McCartney su primera noche en el Foro Sol. ?#PaulMcCartney pic.twitter.com/ADx9LJ0zYb — SopitasFM (@sopitasfm) November 15, 2023

Paul McCartney en el Foro Sol

“Hola, México. Buenas noches… Esta noche voy a tratar de hablar un poquito de español“, decía Paul McCartney en el Foro Sol. Lindo detalle que intentara interactuar con el público en nuestro idioma.

Dijo que estaba contento de regresar. No sabemos si es el discurso de cajón que suelen tirar los artistas, pero se le miraba entusiasmado, contagiado por el ambiente fenomenal que había por todos lados. Como mencionábamos arriba, se percibía una alegría intensa… y eso que apenas era el arranque del show.

Paul McCartney en el Foro Sol. Foto: Stephania Carmona.

Entonces llegó “Let Me Roll It” que además sirvió para que McCartney la finalizara con algunas notas de guitarra de “Foxy Lady” de Jimi Hendrix a manera de tributo. El británico describió al emblemático guitarrista como un hombre encantador, y es imposible que uno no fantasee con ese homenaje de leyenda a leyenda.

Seguro que esa mención habrá golpeado la nostalgia de las señoras y señores de mayor edad que añoran la década de los 60, o incluso la de aquellos que sin haber vivido esa época, le guardan un cariño a los pioneros del rock n’ roll de antaño.

Acá les dejamos un poquito de “Let Me Roll It” de Paul McCartney desde el Foro Sol. ?#PaulMcCartney pic.twitter.com/bxSjUsqTrF November 15, 2023

Dedicatoria romántica y un clavado profundo al pasado

Lo de Paul McCartney en el Foro Sol también fue provechoso para que él mismo se pusiera romántico. “Esta es para mi bella esposa Nancy [Shevell]. Ella está entre ustedes esta noche”, dijo y así llegó “My Valentine”. No dudamos ni tantito que otros más en el público aprovecharan para ponerse melosos con esa misma rola.

Ah, y por si no lo recordaban: sí, esos en pantalla eran Johnny Depp y Natalie Portman haciendo lenguaje de señas interpretando la canción, justo como en los videos oficiales que salieron en 2012.

“Son los mejores, son una bola de locos”, dijo Paul McCartney. Y la verdad es que no hay manera mejor de describir al siempre entregado público mexicano. Pero en medio de toda la euforia, también hubo algunos momentos para echarse un clavado al pasado.

Foto: Stephania Carmona.

No, no nos referimos propiamente a The Beatles… O bueno, sí, pero en los tiempos antes de que siquiera fueran conocidos con ese nombre. En el Foro Sol sonó “In Spite of All the Danger” que hizo a Paul recordar cuando la banda se hacía llamar The Quarrymen y estaban grabando sus primeros demos.

Y si ya la canción anterior era el recordatorio de uno de estos puntos en los que fue evolucionando la banda, lo siguiente tenía que ser igualmente emotivo. Escuchar a Paul interpretar “Love Me Do” es uno de esos momentos épicos que no se olvidan fácil, sobre todo cuando recordamos que ese fue el sencillo debut de The Beatles.

Es bastante conmovedor que Paul McCartney mantenga esas dos canciones en sus repertorios. Son dos momentos no solo de su historia junto a John Lennon y compañía; son la memoria de cómo comenzó y qué fue lo que lo llevó a ser hoy esta enorme figura de la música.

Un clásico de todos los tiempos. “Love Me Do” de The Beatles suena en el Foro Sol con Paul McCartney. ?#PaulMcCartney pic.twitter.com/zxvH6Iz35c — SopitasFM (@sopitasfm) November 15, 2023

Recordando a John Lennon, George Harrison y The Beatles

El Got Back Tour de Paul McCartney no solo es el recorrido musical de una leyenda incansable. Es también la manera en que él mismo rinde tributo a esos artistas con los que coincidió para conformar a la banda más importante de la historia.

“Something” no podía faltar en una noche donde la nostalgia se sentía por todo el Foro Sol. “Esta se la dedicó a mi amigo George”, dijo McCartney rompiéndonos poquito el corazón con esa canción que inmortalizó a Harrison como un compositor destacado, más allá de su labor primordial como guitarrista en The Beatles.

Foto: Stephania Carmona.

Y si de montones de nostalgia se trataba, “Here Today” sonó en el Foro Sol acompañada del recuerdo de Paul McCartney por John Lennon. Esa rola es la prueba más grande del cariño que McCartney le tiene a su amigo aún después de su partida.

Pero la voz de Lennon se mantiene intacta al menos en esta gira. Por fin pudimos ver la interpretación de “I’ve Got a Feeling” a ‘dueto’ entre McCartney y John, esto gracias a que el director Peter Jackson, durante su trabajo en el documental Get Back, logró aislar la pista de voz del fallecido vocalista tomándola de una presentación en vivo de hace varias décadas.

Era inevitable que no se nos saliera alguna lágrima disfrutando de este momento, pero al mismo tiempo imaginando lo que hubiera sucedido si Lennon siguiera aquí.

I've got a feeling por Paul McCartney en el presente y John Lennon desde el pasado. pic.twitter.com/f7bzSbEjn1 — Lenny Lou (@zeppelinkfloyd) November 15, 2023

Paul McCartney en el Foro Sol: La leyenda incansable

Difícil decirles cuál fue el momento más épico de Paul McCartney en el Foro Sol. Ni siquiera tendría sentido intentar analizarlo, porque fue una noche entera para el recuerdo que nos llevó de la calma de “Let It Be” y “Band On the Run” a la explosiva interpretación de “Live and Let Die”.

Fiestota la que se armó con “Live and Let Die” en el concierto de Paul McCartney en el Foro Sol. ???#PaulMcCartney pic.twitter.com/O4F3AmEZG6 — SopitasFM (@sopitasfm) November 15, 2023

¿O qué nos dicen de “Hey Jude” siendo coreada absolutamente por todos como uno de los momentos más perfectos de la noche? Momento épico de esos que te hacen un nudo en la garganta y que hacen de este concierto algo imborrable.

De los mejores momentos de la noche en el concierto de Paul McCartney en el Foro Sol: el coro incansable de “Hey Jude”. Piel chinita y la emoción a tope. ?#PaulMcCartney pic.twitter.com/CsMSM3KKRC — SopitasFM (@sopitasfm) November 15, 2023

Algo hay que agradecerle a Paul McCartney con este show en el Foro Sol: mantenerse como ese ídolo incansable, esa leyenda que ama la música y que ha marcado –por más cliché que suene– a tantas generaciones con el paso del tiempo. Prometió que nos veremos pronto… esperemos que así sea.

Setlist de Paul McCartney en el Foro Sol

1. Can’t Buy Me Love

2. Junior’s Farm

3. Letting Go

4. She’s a Woman

5. Got to Get You Into My Life

6. Come On to Me

7. Let Me Roll It

8. Getting Better

9. Let ‘Em In

10. My Valentine

11. Nineteen Hundred and Eighty-Five

12. Maybe I’m Amazed

13. I’ve Just Seen a Face

14. In Spite of All the Danger

15. Love Me Do

16. Dance Tonight

17. Blackbird

18. Here Today

19. New

20. Lady Madonna

21. Fuh You

22. You Never Give Me Your Money

23. She Came in Through the Bathroom Window

24. Jet

25. Being for the Benefit of Mr. Kite!

26. Something

27. Ob-La-Di, Ob-La-Da

28. Band on the Run

29. Get Back

30. Let It Be

31. Live and Let Die

32. Hey Jude

ENCORE:

33. I’ve Got a Feeling

34. Birthday

35. Sgt. Pepper’s Lonely Hearts Club Band

36. Helter Skelter

37. Golden Slumbers

38. Carry That Weight

39. The End

