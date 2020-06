Una belleza: Paul McCartney lanzará una masiva edición especial de ‘Flaming Pie’

A una semana de su cumpleaños Paul McCartney pidió como deseo que el mundo dejara de consumir carne. Ahora, y para continuar con una semana de anticipación, McCartney profundizó en su bóveda secreta para presentarnos una próxima reedición de lujo de su álbum de 1997, Flaming Pie. Todo indica que el regalo lo tendremos nosotros.

La reedición que Paul tiene armada es realmente masiva. Ahí presentará sus íntimas grabaciones caseras, jams de estudio, mezclas aproximadas, tomas inéditas, audios de su programa de radio, Oobu Joobu, un documental sobre la grabación del disco y películas adicionales. Así es. Todo lo que acaban de leer.

Esta reedición de Flaming Pie se convierte en la decimotercera entrega de su colección galardonada con el premio GRAMMY, Archive Collection, que supervisa personalmente.

¿Entonces qué es todo lo que tiene?

La lujosa edición de coleccionista con fecha de lanzamiento para este 31 de julio contiene cinco CD, dos DVD y cuatro LP. También hay una edición de lujo, que incluye cinco CD y dos DVD más ediciones individuales reducidas en tres LP, dos LP y dos CD. Ahí ya dependerá de la morralla y del fanatismo a Sir. Paul McCartney.

Los pedidos digitales incluyen su EP Young Boy, un maxi sencillo para una de las canciones de Flaming Pie, que presenta una grabación casera de la canción, su lado B original (“Looking for You”) y un extracto de Oobu Joobu. Maxi-sencillos similares saldrán para “The World Tonight” y “Beautiful Night”.

La caja de edición de lujo presenta el álbum, que fue remasterizado en Abbey Road, y 32 pistas de audio adicional. El disco Flaming Pie at the Mill es un documental de audio en el que McCartney lleva a los oyentes a través de una visita guiada a su estudio de origen, y el documental In the World Tonight, que viene en DVD.

El paquete también incluye un libro con fotos nunca antes publicadas por Linda McCartney, notas de estudio, letras escritas a mano y notas con nuevas entrevistas con McCartney, Starr, Lynne, Miller y otros que ayudaron a trabajar en el disco, así como un número de El fanzine de McCartney sobre el álbum. La colección también incluye audio HD descargable.

Flaming Pie

Flaming Pie es un disco sumamente importante para McCartney. Lo hizo justo después de trabajar en el documental The Beatles Anthology, una experiencia que tuvo un profundo efecto en disco. Fue coproducido por George Martin y contó con apariciones especiales de Ringo Starr, Jeff Lynne y Steve Miller, entre otros.

“[The Anthology] me recordó los estándares de los Beatles y los estándares que alcanzamos con las canciones”, dijo McCartney en ese momento. “Entonces, en cierto modo, fue un curso de actualización que estableció el marco para este álbum”.