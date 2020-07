Paul McCartney, Metallica y The Cure encabezarán la versión virtual de Lollapalooza 2020

Si algo nos dio el bajón este 2020 es que los conciertos y festivales se tuvieron que cancelar hasta el próximo año, pues la situación a nivel mundial por el coronavirus nada más no mejora. Muchos fueron los soldados caídos, pues la gran mayoría esperaba que a estas alturas el virus estuviera controlado y tuvieran chance de armar carteles espectaculares, pero lamentablemente eso no pasó y uno de los afectados fue Lollapalooza.

Fue a principios de junio cuando los organizadores del festival tomaron la decisión consciente de cancelar la fiesta en el Grant Park de Chicago, dejando a varios con las ganas de ver en vivo el lineup que armarían para este año (del cual aún no sabíamos ni los headliners). Desde entonces, muchos se agüitaron porque era uno de los eventos musicales más esperados del 2020, sin embargo, no todo está perdido.

El festival llegará hasta nuestras casas

Así como muchos otros festivales, el Lollapalooza sí se llevará a cabo pero de manera virtual. Y estamos conscientes de que la sensación no será la misma, pero mientras los conciertos masivos regresan es una excelente iniciativa para ir calentando motores. Se trata de un evento que durará cuatro días donde podremos ver algunas shows recordados del festival y de las ediciones que hay en distintas partes del planeta.

Durante toda esa jornada, tendremos chance de revivir las presentaciones de artistas como Paul McCartney, Metallica, Arcade Fire, Outkast, The Cure, Yeah Yeah Yeahs y más. Además, algunos otros artistas como Kali Uchis, H.E.R., Kaskade, Louis the Child, Vic Mensa y más se rifarán con sets preparados especialmente para esta edición virtual, así que seguramente será un fin de semana lleno de excelente música.

Por si esto no fuera suficiente, también habrá apariciones especiales de personajazos como Perry Farrell (el cofundador del festival), Michelle Obama, LL Cool J, Taylor Hawkins, Chuck D, Gus Dapperton y más. Y a continuación les dejamos el lineup completo de presentaciones para esta edición virtual del festival.

¿Y cuándo podré ver estos conciertazos del Lollapalooza?

Si llegaste a este punto es porque evidentemente, te mueres de ganas de ver las presentaciones que un montón de artistas legendarios han dado en las ediciones de Lollapalooza. Es por eso que te contamos que las actividades virtuales arrancarán el próximo jueves 3o de julio y terminarán el domingo 2 de agosto, las fechas en que se realizará el festival.

Cada una de los shows serán transmitidos a través del canal oficial del festival en YouTube, por ahora no hay horarios definidos, así que tendrás que estar al tiro durante esos días para que no se te pase la presentación que tanto estabas esperando. Puede que este año no se haga el Lolla y que la experiencia no sea la misma, pero tenemos chance de acordarnos de su grandeza y esperar que en 2021 vuelve más fuerte que nunca.