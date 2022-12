El asesinato de John Lennon será por siempre uno de los momentos que ensombrecerán la historia de la música. Convertido ya en una leyenda, el británico fue asesinado en Nueva York el 8 de diciembre de 1980 por Mark David Chapman.

Irremediablemente, el fallecimiento del exlíder de The Beatles se convirtió en un hecho difícil de procesar para aquellos que compartieron su vida junto a él. Uno de ellos por supuesto que fue Paul McCartney, con quien por esos días había empezado a recomponer su relación tras la airada separación del ‘cuarteto de Liverpool’.

John Lennon y Paul McCartney. Foto: Getty Images

En una reciente entrevista con la cadena Sirius XM como parte del llamado The Beatles Channel, Paul McCartney recordó cómo fue su reacción tras darse a conocer la muerte de su viejo amigo. Y claro, contó un poco sobre cómo comenzó a escribir ese tema llamado “Here Today”, el cual le ayudó a sobrellevar todo lo ocurrido tras el asesinato de su excolega.

Paul McCartney recuerda por qué no hablaba sobre John Lennon tras su muerte

¿Se imaginan todo lo que habrá pasado por la mente de Paul McCartney cuando supo la noticia del asesinato de John Lennon? El cúmulo de sentimientos, los recuerdos (tanto gratos como amargos), el pensamiento de lo que pudieron ser cuando retomaban su amistad…

Ya en agosto del 2021, en el libro Lyrics: 1956 to the Present, el icónico bajista le contó al mundo un poco de lo que significó para él reconectarse con el que fuera uno de sus mejores amigos desde los 15 años. Por eso, entendemos el shock que debió sentir al enterarse de su inmerecida partida.

“Recuerdo llegar a casa desde el estudio el día que escuchamos la noticia de su muerte. Encender la televisión y ver a la gente decir: ‘Bueno, John Lennon era esto’ y ‘lo que era, era esto’ y ‘recuerdo haberlo conocido’...”, dijo el exBeatle en entrevista con Tom Frangione de Sirius XM.

Paul McCartney. Foto: Getty Images

Para Paul McCartney, no era tan sencillo ir a los medios de comunicación y hablar sobre el lugar que John Lennon ocupaba en sus sentir. Cuenta el bajista en la entrevista mencionada que no tenía palabras para describir sus pensamientos. “Yo estaba como: ‘No puedo ser una de esas personas. No puedo ir a la televisión y decir lo que John significó para mí’. Era demasiado profundo. No podría ponerlo en palabras“, contó Paul a Frangione.

Paul detalló el momento en que compuso “Here Today”

Para nadie es un secreto que “Here Today”, del disco Tug Of War de 1982, fue el tema que Paul McCartney compuso para rendir un tributo a John Lennon. Pero nunca está de más conocer otros detalles sobre la composición.

En su entrevista con Sirius XM, Paul repasó una a una las canciones del disco mencionado. Y cuando llegó el momento de hablar de aquella canción, contó cómo fue que empezó a escribirla una vez que las emociones estaban más estables a dos años del fallecimiento del ídolo británico.

“Estaba en un edificio que se convertiría en mi estudio de grabación, y arriba solo había un par de cuartitos vacíos… Así que encontré una habitación y me senté en el piso de madera en una esquina con mi guitarra y comencé a tocar los primeros acordes de ‘Here Today’. Paul McCartney para Tom Frangione de Sirius XM

Y ese no es el único dato interesante sobre la canción. Como recordarán, “Here Today” tiene un verso que dice “what about the night we cried?” (¿qué hay sobre la noche que lloramos?)…

Pues bien, Paul McCartney detalla que esa línea se refiere a un borrachera nocturna que tuvieron alguna vez y en esa conversación, se dijeron algunas cosas bastante duras.

Sin duda, aunque pasen los años, el recuerdo de John Lennon sigue intacto. Y como dijimos antes, siempre es interesante escuchar esas anécdotas (quizá desconocidas para algunos) de parte de quienes lo conocieron mejor que nadie.

Paul McCartney y John Lennon en una presentación de la CBS en EE.UU. Foto: Getty.