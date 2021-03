Lo que sabemos sobre el proyecto de Paul McCartney con Beck, Damon Albarn y otros artistas

El 2021 nos tiene varias sorpresas preparadas de la mano de Paul McCartney. El icónico músico inglés recién lanzó un álbum en diciembre y, por ahí, ya dio señas de que tiene preparada una serie documental e incluso lanzará un libro hacia finales de este año… pero las sorpresas no paran con todo eso.

A través de sus redes sociales, el ex Beatle compartió un misterio y breve video con el que nos demuestra que tiene un proyecto más bajo la manga. Y no solo eso pues, al parecer, tendrá invitados especiales de la talla de Beck, St. Vincent y otros tantos más que le van a poner mucho talento al lanzamiento, del que se habla podría ser un disco.

Un misterioso teaser cortesía de Paul McCartney

Sir Paul McCartney anda con todo desde el año pasado. A lo largo de los pandémicos meses del 2020, el británico nos mantuvo bien picados y a la espera de que lanzará McCartney III, su decimoctavo disco de estudio que finalmente vio la luz en diciembre pasado. Pero el regreso del bajista estaba cantado con más proyectos encima.

A mediados de ese mismo mes, el buen Paul compartió un avance de su próximo documental en el que compartirá cuadro con nada más y nada menos que Rick Rubin (POR ACÁ te contamos a detalle). Y si eso era poco, hace unas semanas se anunció el libro The Lyrics: 1956 to the Present, con varias líricas y anécdotas recogidas por el oriundo de Liverpool.

¿Estás emocionado? Pues ahora, deberás hacerle un espacio al misterio -y más emoción, claro- porque Paul McCartney tiene algo más grande entre manos. A través de su cuenta de Twitter, el bajista compartió este miércoles un teaser en el que vemos una animación stop-motion con varios dados de colores.

Lo curioso es que en estos dados aparecen los nombres de diversos artistas como Beck y St. Vincent, quienes también compartieron en sus respectivas redes el mismo adelanto, pero sin revelar de qué se tratará la entrega, Checa el avance a continuación.

También puedes leer: ‘MCCARTNEY III’: PAUL MCCARTNEY VUELVE CON EL DISCO MÁS ÍNTIMO DE SU CARRERA

Los invitados al misterioso proyecto

Además de Beck y St. Vincent, el teaser de Paul McCartney también incluye los nombres de Josh Homme (Queens of the Stone Age), Phoebe Bridgers, Anderson .Paak, Dominic Fike, Khruangbin, EOB (aparentemente, sería la abreviación de Ed O’Brien de Radiohead), Blood Orange, Idris Elba y Damon Albarn.

En total, son 11 los invitados que aparecerán en el proyecto y, por supuesto, las redes comienzan a especular de que se trata. Una de las ideas principales que se señalan es que sería un disco con reversiones o remezclas del reciente disco de Paul, es decir, el McCartney III. Esto tendría sentido si tenemos en cuenta que dicho material tienen once canciones.

Y para apoyar la teoría, también debemos señalar que la portada de McCartney III tiene un dado inclinado en su imagen principal. Sin embargo, la cosa se pone rara ya que uno de los dados que aparecen en el reciente teaser tiene escrito ‘3D’, lo que nos da un idea de que posiblemente habrá algún elemento gráfico importante en la entrega.

Pues ahora, lo único que queda es esperar a que se confirme o que se anuncié oficialmente qué es lo que el ex Beatle está tramando junto a este grupo de grandes artistas. Como dijimos, el 2021 de la mano de Paul McCartney nos tiene preparadas varias sorpresas geniales.