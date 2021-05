Foto: Royal Mail Totalmente merecido: ¡Paul McCartney tendrá sus propios timbres postales! May 7th, 2:01pm May 7th, 2:01pm Jesús González Música

Hablar de Sir Paul McCartney es poner sobre la mesa uno de los nombres más importantes de la historia de la música. No importa si eres fan de su etapa con The Beatles o como solista, es innegable la huella que ha dejado con el paso de los años. Es por eso que muchas veces, no son suficientes los premios.y honores que le puedan dar a un artista como él, quien a pesar de su edad sigue componiendo canciones e intentando superarse en cada paso que da.

Apenas hace unas semanas, lanzó McCartney III Imagined, donde músicos de la talla de Damon Albarn, Beck, Josh Homme, St. Vincent y más, reinterpretaron las rolas de su más reciente álbum de estudio. Sin embargo, en esta ocasión no queremos hablar de su trayectoria ni de lo que ha hecho durante esta pandemia, en su lugar nos encantaría mencionar un enorme homenaje que le están haciendo en Inglaterra por su gran trabajo.

Foto: Cortesía

También puedes leer: ‘FLAMING PIE’ ES LA OBRA MAESTRA DE UN BEATLE EN RETIRO: UNA ENTREVISTA CON PAUL MCCARTNEY

Ahora podrás enviar cartas con el toque de Paul McCartney

Y no, no hablamos de ser Caballero de la Orden del Imperio Británico, porque hace años que Paul McCartney cuenta con ese honor. En esta ocasión, el Correo Real del Reino Unido anunció con bombo y platillo que lanzarán en unos días una colección de timbres postales para festejar la vida y obra del ex-Beatle, convirtiéndose junto a David Bowie y Elton John como los únicos músicos solistas de aquel país en contar con algo como esto.

Estas estampillas fueron creadas en colaboración con el propio Sir Paul y están inspiradas en su carrera en solitario. Así que en cada una de las ilustraciones podrán ver el arte de álbumes icónicos como McCartney, RAM, Flaming Pie y su último álbum de estudio, McCartney III. De esta manera, todos los fanáticos de McCa tendrán chance de enviar cartas con mucha personalidad y acompañadas de este musicazo.

Foto: Royal Mail

Vendrán en paquetes de edición especial

Sobre esta colección de timbres postales, un representante del Royal Mail, David Gold mencionó que: “Paul McCartney sigue siendo una figura vital en el rock y el pop, un artista cuyo legado es inmenso, y su trabajo continúa capturando la atención popular y elogios de la crítica”, señaló , del servicio postal británico, en un comunicado. Esta edición de sellos es un tributo apropiado a uno de los íconos musicales más queridos y venerados del Reino Unido”.

Por supuesto que todas estas estampillas vendrán en diferentes presentaciones, pues algunas las puedes comprar en sets pequeños y otras las incluirán en paquetes de lujo con todo y un libro que habla sobre la enorme carrera de Sir Paul. Toda la colección estará disponible el próximo 27 de mayo y el juego completo costará 16.20 libras –algo así como 452 pesitos mexicanos– y pueden checar todos los detalles click POR ACÁ,

Foto: Royal Mail

Pero mientras tanto escuchemos “Find My Way”, una de las rolas del último álbum de Paul McCartney y que cierra la trilogía que inició en 1970: