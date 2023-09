La historia detrás de "Payaso de Rodeo" y cómo se escribió... ¡en un baño?!

Lo que necesitas saber: "Payaso de Rodeo" es una de las rolas más populares de todos los tiempos y todo ha sido gracias a un papel de baño y mucha inspiración.

Sí, una de las rolas más famosas de todos los tiempos se escribió en papel higiénico… Cuando se trata de fiestas siempre habrá una variedad de canciones que no pueden faltar por nada del mundo. Una de ellas, sin duda alguna, es la de “Payaso de Rodeo”.

Desde tiempos inmemorables, “Payaso de Rodeo” se ha encargado de musicalizar miles de bodas, bautizos, XV años y hasta esas fiestas pequeñas que hacemos con amigos. Todo gracias a su pegajosa letra y la coreografía que todos bailamos (o hemos intentado) al menos una vez.

“Payaso de Rodeo” es una de las canciones más conocidas del mundo

Sin embargo, son pocos los que saben algunas curiosidades de esta canción, como que se trata de una especie de cover a una rola en inglés o bien, la inusual manera en la que Eduardo Gameros, líder de la agrupación Caballo Dorado que hizo famosa la canción en México, creó la letra de “Payaso de Rodeo”.

Fue en el año de 1995 cuando Caballo Dorado lanzó su disco ‘Carretera 54’, donde incluyeron canciones como “No Rompas Más” y “Payaso de Rodeo”, las cuales eran versiones en español de las rolas “Achy Breaky Heart” y “Don’t tell my heart”, de Billy Ray Cyrus y The Marcy Brothers respectivamente.

Se trata de un cover de una canción en inglés de los años 90

En el caso de “Dont Tell My Heart”, que habla de un amor no correspondido, en la versión en español (“Payaso de Rodeo”), la letra se refiere a un sujeto que durante un viaje conoce a un payaso de rodeo, quien le cuenta en qué consiste su inusual chamba.

Los rodeos consisten en montar a novillos y toros realizando diferentes maniobras sin lastimar al animal. En el caso de los payasos, estos se encargan de entretener al público durante las pausas del show o distraer a los animales en caso de que los jinetes caigan y estén en peligro.

Loa payasos de rodeo son bastante populares desde hace años. Foto: Eduardo Gameros (Facebook)

El vocalista de Caballo Dorado compuso la canción de “Payaso de Rodeo” en el baño

A pesar de ser un cover en español, “Payaso de Rodeo” no sólo volvió popular el género country en México a tal grado que años después la canción sigue siendo bailada por varias generaciones. Sino que además se ingenió la letra que nació en un baño. ¡¿Qué?!

En una entrevista con el Iridiscentes Podcast, Eduardo Gameros, vocalista de Caballo Dorado, comentó que la letra de “Payaso de Rodeo” la creó cuando se encontraba fumando dentro de un baño. Ahí tenía una guitarra y le llegó la inspiración.

Foto: Caballo Dorado (Facebook)

Y la letra la escribió sobre metros de papel higiénico

“Agarré el papel y comencé a relatar la vida de un payaso de rodeo: como van de aquí para allá, andan en todas partes al igual que los vaqueros y músicos”, dijo el cantante en ese entonces sobre otras cosas detrás de la creación de “Payaso de Rodeo”.

“Me puse a pensar cómo se vestían [los payasos] ya que suelen hacerlo muy raro, folclóricos y coloridos”, afirmó sobre la conocida frase de “Era un buen tipo, pero me cayó bien” en donde describió perfectamente su encuentro con un payaso de rodeo.

Eduardo Gameros escribió la letra en un baño sin imaginar el impacto que tendría. Foto: Facebook

La coreografía ya existía en Estados Unidos desde años antes

Con la inspiración a todo lo que daba, Eduardo Gameros le dio rienda suelta a su imaginación. Al poco rato un buen tramo del papel de baño ya estaba lleno de letras de la canción que se convirtió en todo un himno de cualquier fiesta en México.

En el caso de la también conocida coreografía, “Payaso de Rodeo” tiene un baile donde la gente da dos pasos a la derecha e izquierda mientras gira en cuatro ocasiones al sentido contrario a las manecillas del reloj. Seguramente ya se imaginaron el baile y saben de lo que hablamos.

Y se convirtió en todo un clásico en México y el mundo entero

Esta coreografía es una versión rápida de los pasos que se ven en el video de “Achy Breaky Heart” de Billy Ray Cyrus. Lo cual toma sentido porque en México, “Payaso de Rodeo” (inspirada en Don’t Tell My Heart”) es la versión más veloz de “No Rompas Más” (que es el cover a la canción de Billy Ray).

En su momento, Lalo Gameros dijo que siempre tuvo la corazonada de que “Payaso de Rodeo” se haría un éxito y no se equivocó, pues las décadas pasan, pero la rola siguen siendo un clásico que a todos, aunque no sepan bailar, los levantan.

Te puede interesar