Lo que necesitábamos: Pearl Jam dará un concierto en línea y te decimos cómo verlo

En un esfuerzo por seguir ayudando a los más afectados por la crisis de coronavirus y específicamente a todos los habitantes del Estado de Washington, Pearl Jam, la banda de grunge formada en 1990 en Seattle, junto con Ben Gibbard de Death Cab For Cutie y Macklemore tocarán en un festival llamado All In WA.

El festival originalmente tenía programado llevarse a cabo el 10 de junio, sin embargo, decidieron que las justas y necesarias protestas de Black Lives Matter eran más importantes en ese momento. Ahora, Eddie Vedder y compañía se preparan para dar una presentación este 24 de junio.

Además de presentar a los actos ya mencionados, All In WA tiene contempladas varias presentaciones con artistas de la zona como Dave Matthews, Ciara, Russell Wilson, Sir Mix-A-Lot, Allen Stone, Mary Lambert y The Black Tones. En un nuevo anunció también se presentó a la estrella de Friends, Courteney Cox, como una participante del festival.

¿Qué es All In Wa?

“All In WA es un esfuerzo coordinado de ayuda a nivel estatal impulsado por una coalición de funcionarios públicos, compañías, líderes filantrópicos, fundaciones comunitarias, organizaciones de United Way, líderes comunitarios, organizaciones sin fines de lucro de primera línea e individuos”, explican en la descripción del evento.

Continua: “Estos grupos se unen para brindar apoyo crítico y de emergencia de inmediato a los trabajadores y las familias más afectadas en todo el estado de Washington, y para movilizar a grupos comunitarios y filantrópicos comprometidos para ir a All In for WA”.

Los fondos recaudados para All In WA se distribuirán a una gran cantidad de organizaciones que apoyan a trabajadores, familias y comunidades que están en necesidad y que han sido afectadas por la crisis COVID-19 en todo el estado.

¿A qué hora y dónde puedo ver a Pearl Jaaaaaaam?

Como ya les mencionamos, este 24 de junio tendremos la posibilidad de ver a Pearl Jam presentar su más reciente álbum Gigaton. La cita es exactamente a las 9 p.m. hora de la Ciudad de México y se transmitirá a través de la cuenta de Twitch de Amazon Music. También será transmitido a través de la página oficial de All In WA. Aquí mismo les dejamos la liga para que no se lo pierdan por nada.

Para los que no alcancen ver a Pearl Jam a esa hora por alguna razón, no hay nada de qué preocuparse. El festival estará disponible en la plataforma de Amazon Prime una vez que acabe el concierto.

En otras noticias relacionadas, Pearl Jam recientemente reveló su video animado para la canción “Retrograde” que presenta a la joven activista Greta Thunberg. Por su parte Ben Gibbard ha estado transmitiendo en vivo regularmente para todos sus fans.