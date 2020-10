¡Pearl Jam comparte una nueva rola llamada “Get It Back”!

Puede que no tengamos conciertos ni festivales en estos momentos gracias a la pandemia. Sin embargo, esta ocurriendo un fenómeno muy extraño pues aunque no haya presentaciones en vivo, es cuando más música estamos escuchando gracias a que todos los artistas y bandas están encerrados en su casa, aprovechando el tiempo para componer una que otra rola. Pero hay otras como Pearl Jam que están compartiendo canciones inéditas.

Este año, Eddie Vedder, Mike McCready, Stone Gossard, Jeff Ament, Matt Cameron y Kenneth Gaspar regresaron por la puerta grande tras siete años de ausencia con Gigaton, su onceavo álbum de estudio. El coronavirus le vino a dar en la torre a los planes que tenían de presentar este disco con una gira mundial, pero durante todo este tiempo nos han traído un montón de sorpresas y al parecer, aún tienen mucha música bajo el brazo.

También puedes leer: PEARL JAM RECUERDA A LAS VÍCTIMAS DEL FESTIVAL ROSKILDE DEL 2000

Pearl Jam promueve el voto a través de la música

Como recordarán, en unas semanas los Estados Unidos vivirán un momento importante con las elecciones presidenciales con Donald Trump y el candidato demócrata Joe Biden peleando por la silla grande. Es por eso que Pearl Jam ha hecho de todo para que sus fans y las personas en general salgan a votar el próximo 3 de noviembre, sumándose a campañas junto a otros músicos para promover este ejercicio.

Todas las noticias que necesitas saber están en nuestro Newsletter Email address: ¡Suscríbete aquí! Leave this field empty if you're human:

Pero quizá la más importante de todas fue entrarle al volumen dos de Good Music to Avert the Collapse of American Democracy, un compilado exclusivo que se puso a la venta en Bandcamp donde un montón de artistas y bandas compartieron rolas con un buen fin. Las ganancias beneficiaron al Laboratorio de Derechos de Voto, una organización no partidista que aporta la defensa del estado, la política y la experiencia legislativa a la lucha por el derecho al voto.

“Get It Back” es una rola ideal para todos los rockeros

Y es aquí donde entra la banda de Seattle, pues pusieron su granito de arena compartiendo una canción llamada “Get It Back”. De acuerdo con Consequence of Sound, esta canción la compuso el baterista Matt Cameron y fue uno de los temas que quedaron fuera de Gigaton. Pero afortunadamente, Pearl Jam la rescató y ahora todos la podemos escuchar, y para ser exactos tiene la dosis justa de rock que necesitábamos.

Acá, Eddie Vedder y compañía nos presentan una rola con un par de elementos de la banda que tanto nos encantan, los cuales se mezclan perfectamente con una base rítmica tranquila –entre la batería, el bajo y una guitarra acústica–. Pero la cosa se pone interesante cuando llega el coro, pues es en ese momento donde explotan por completo su sonido para recordarnos que son una verdadera bomba de riffs distorsionados.

También puedes leer: LAS 5 MEJORES CANCIONES QUE EDDIE VEDDER LE HA DADO A LOS FANS DE PEARL JAM

Mejor no les contamos más, dejen lo que están haciendo y escuchen a continuación “Get It Back”, la rola con la que Pearl Jam invita a sus fans a salir a votar el próximo 3 de noviembre:

Ver en YouTube

Además tienen planes para celebrar los 30 años de ‘Ten’

Por si esto no fuera suficiente como para emocionarnos, Pearl Jam también tiene otra sorpresa sumamente especial. Resulta que este 2020, su álbum debut Ten festeja sus 30 primaveras –sí, aunque no lo crean–, es por eso que tienen planeado celebrarlo compartiendo con sus fans el concierto que dieron el 29 de abril de 2016 en la arena Wells Fargo de Filadelfia, donde tocaron de principio a fin este discazo junto a otras rolas y covers que los fans aman.

Y si ustedes tienen ganas de ver este showsazo y escuchar a la banda echarse este álbum que cambió por completo el rock de los 90, les contamos que lo transmitirán del 22 al 25 de octubre a través de la plataforma NugsTV. Pero… para disfrutarlo en la comodidad de sus casas, tendrán que pagar un boleto como si fuera un concierto ‘normal’, que cuesta 15 dolarucos (algo así como 318 pesitos mexicanos) y pueden comprar justo POR ACÁ.