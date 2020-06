¡Pearl Jam toca por primera vez “Dance of the Clairvoyants” a distancia!

En las últimas horas, Pearl Jam ha estado en boca de todos porque por primera vez y en medio de la pandemia por el coronavirus, darían un show para tocar unas cuantas joyas de su discografía y sobre todo, estrenar las rolas de su último álbum de estudio, Gigaton, pues debido al coronavirus tuvieron que cancelar por completo la gira que darían presentar este nuevo disco.

Como parte del concierto virtual benéfico All In WA, con el cual buscaban recaudar fondos para apoyar a todos los trabajadores que están enfrentando al COVID-19 en la primera línea de batalla en el estado de Washington, la banda de grunge estuvo acompañada de grandes nombres como Dave Mathews, Macklemore, Sir Mix-A-Lot, Ben Gibbard de Death Cab For Cutie, Sleater-Kinney, Brandi Carlile y más.

Aunque contaban con excelentes actos, ninguno de ellos emocionaba tanto como Pearl Jam, es por eso que de acuerdo con Consequence of Sound, durante la transmisión de este show en Twitch y en Amazon Prime Video, el momento que tuvo más vistas fue el de los rockeros aunque no fue como muchos esperaban, pues solamente tocaron el primer sencillo de Gigaton, “Dance of the Clairvoyants”.

A pesar de todo, nada impidió que la banda nos diera una excelente e interesante presentación, la primera de las leyendas del grunge en casi dos años y con música nueva. Con cada uno de los miembros tocando desde sus casas, tocaron la rola y le agregaron su toque para hacer de esto algo más especial, pues hubo un montón de luces fluorescentes y Mike McCready se vistió de negro para hacer que todo eso luciera.

Pero sin duda, lo mejor de todo fue ver a Eddie Vedder cantando este rolón en compañía de su familia, pues sus hijas y su esposa Jill tuvieron una aparición especial cantando la frase “I know the girls wanna dance”. Por si esto fuera poco, el ex guitarrista de Red Hot Chili Peppers, Josh Klinghoffer –quien abriría la gira con su proyecto Pluralone– se les unió para hacer coros.

Pero mejor no les contamos más, chequen a continuación la versión en cuarentena de “Dance of the Clairvoyants” que Pearl Jam tocó a la distancia para este concierto benéfico: