No hay mejor manera de iniciar el año que escuchando música nueva. Este 2020 nos tendrá el regreso de muchos artistas, desde los que nos hacen mover la mata al ritmo de guitarrazos hasta quien nos hará mover el bote con unos buenos beats. En esta última categoría está en los Pet Shop Boys, quienes después de casi cuatro años volverán con un nuevo disco llamado Hotspot.

Como adelanto de este material discográfico, el duo de Londres compartió los primeros dos sencillos, “Burning The Heather” y “Dreamland” (esta última la grabaron junto a Years & Years, uno de los platos fuertes del Corona Capital 2019). Pero ahora, los Pet Shop Boys acaban de lanzar una rola más de su nuevo álbum, ideal para ponernos a bailar en este jueves con sabor a viernes.

El nombre de esta canción es “Monkey Business” (y no, no tiene nada que ver con el disco de los Black Eyed Peas, jiar jiar) y en ella hay múltiples destellos de la música disco de los 70. Además de contar con las características líneas vocales de Neil Tennat –que por ahí se atreve a experimentar con un vocoder–, aquí podemos sentir la influencia de músicos como Nile Rodgers y sobre todo lo que hizo con Daft Punk en 2013.

Esta es la versión ‘radio edit’ de la canción, ya que la versión larga será lanzada próximamente junto a dos remixes a cargo del productor noruego Prins Thomas y el DJ Friend Within, además de la canción “At Rock Bottom“, un tema inédito que no estará presente en este nuevo disco pero sí será un single que saldrá este 7 de febrero.

Recuerden que podremos escuchar Hotspot, el nuevo disco de los Pet Shop Boys este 24 de enero a través de todas las plataformas digitales y en formato digital. Escuchen a continuación “Monkey Business”, su más reciente sencillo: