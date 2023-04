Vaya que el 2023 está siendo un gran año para la música, pues muchos artistas y bandas que nos vuelan la cabeza están sacando canciones y discos espectaculares. Sin embargo, también tenemos regresos muy rifados, como el caso de los Pet Shop Boys, que están de vuelta para ponernos a bailar con un EP y cinco nuevas rolas.

Como recordarán, fue en 2020 cuando el dúo británico conformado por Neil Tennant y Chris Lowe estrenaron su más reciente material discográfico, titulado Hotspot. Desde entonces, los Pet Shop Boys han estado muy activos, tocando en vivo y armando giras junto a bandotas como New Order. Pero la neta es que extrañábamos que este grupazo estrenara música fresca, como la rola que sacaron con Soft Cell.

Neil Tennant y Chris Lowe de Pet Shop Boys/Foto: Getty Images

Pet Shop Boys nos ponen a bailar con un EP y 5 nuevas rolas

Resulta que este 14 de abril y para sorpresa de todos, los Pet Shop Boys nos dejaron con la boca abierta, estrenando un EP llamado Lost. Este material de corta duración incluye cinco rolas completamente inéditas, llamadas “The Lost Room”, “I will fall”, “Skeletons in the closet”, “Kaputnik” y “Living in the past”. Sin embargo, estas canciones no son totalmente nuevas, pues estuvieron guardadas por un buen rato.

De acuerdo con Consequence of Sound, las rolas de este EP fueron escritas y grabadas como demos en Londres y Berlín en 2015, durante las sesiones de grabación de su álbum Super. Por un buen rato pensaron en incluirlas en el disco, pero según Neil Tennant, no las usaron “no porque no nos gustaran, sino porque no encajaban en el álbum”.

Neil Tennant tocando con los Pet Shop Boys en Glastonbury 2022/Foto: Getty Images

Sin embargo, ahora los Pet Shop Boy decidieron lanzar las rolas como un EP llamado Lost. “Todas encajan bastante bien, en cuanto a la producción, todos son superelectrónicos”, dijo el frontman del dúo. Además, Tennant mencionó que algunas de las canciones “son relevantes para el mundo en este momento”.

Los Pet Shop Boys también confirmaron que están trabajando en un nuevo disco

El estreno de este EP coincide con la llegada de Annually 2023, un libro de fotos de 64 páginas que documenta la reciente gira de Pet Shop Boys con New Order y más. Pero lo que más llamó la atención fue que el grupo británico confirmó que están trabajando un nuevo disco, el primero en casi tres años y esa noticia nos emociona muchísimo.

Pero mientras esperamos a que revelen más detalles sobre su siguiente álbum de estudio y para calentar motores, pónganse a bailar a continuación con las cinco nuevas rolas de Lost, el EP de los Pet Shop Boys: