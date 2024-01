Título, fecha de estreno y más detalles del nuevo disco de Pet Shop Boys

Lo que necesitas saber: Luego de casi cuatro años, los Pet Shop Boys volverán con un nuevo disco, del cual ya estrenaron el primer sencillo. Checa acá los detalles.

Si algo tenemos muy claro es que en el 2024 no nos faltará para nada la buena música, pues se vienen un montón de lanzamientos que esperamos con ansias. Sin embargo, a la lista de álbumes que ya sabíamos que llegarán en los próximos meses, se están sumando nombres bastante interesantes. Como el caso de los Pet Shop Boys, quienes volverán con un nuevo disco.

Fue en 2020 cuando el dúo británico estrenó su más reciente material discográfico, Hotspot. Desde entonces, Neil Tennant y Chris Lowe estuvieron tocando por gran parte del mundo e incluso tuvimos chance verlos en vivo y a todo color por partida doble en México, pues fueron headliners del Corona Capital 2023 y también se aventaron un show extra en el Teatro Metropólitan.

Pet Shop Boys en el Metropólitan / Foto: OCESA / Liliana Estrada

Pet Shop Boys anunció los detalles de ‘Nonetheless’, su nuevo disco

Sin embargo, parece que ya era momento de que los Pet Shop Boys sacaran música nueva. Es por eso que anunciaron con bombo y platillo que este 2024 lanzarán su decimoquinto álbum de estudio, el cual llevará por nombre Nonetheless y estará disponible –tanto en plataformas digitales como en formato físico– a partir del próximo 26 de abril.

El nuevo material discográfico del dúo británico incluirá 10 rolas inéditas, las cuales fueron grabadas y mezcladas en Londres, y tuvieron en la producción a ni más ni menos que James Ford (quien ha trabajado con artistas como Arctic Monkeys, Gorillaz, Blur, Depeche Mode, Foals, Florence + The Machine y muchos más).

Esta es la portada de ‘Nonetheless’, el nuevo disco de los Pet Shop Boys/Foto: Parlophone Records

De acuerdo con Consequence of Sound, los Pet Shop Boys soltaron algunos detalles importantes sobre Nonetheless: “Queríamos que este disco fuera una celebración de las emociones únicas y diversas que nos hacen humanos. Desde los temas más orientados al baile hasta la cruda intensidad de las baladas introspectivas, con sus hermosos arreglos de cuerdas, cada tema cuenta una historia y contribuye a la narrativa general del álbum”.

A continuación les dejamos el tracklist completo del disco para que le echen un ojo:

01. “Loneliness”

02. “Feel”

03. “Why Am I Dancing?”

04. “New London Boys”

05. “Dancing Star”

06. “A New Bohemia”

07. “The Schlager Hit Parade”

08. “The Secret of Happiness”

09. “Bullet For Narcissus”

10. “Love is the Law”

También estrenaron el primer sencillo de este álbum (con todo y video)

Sin embargo, para emocionarnos aún más con la noticia del nuevo disco, el dúo estrenó el primer sencillo de este álbum, el cual lleva por título “Loneliness”. Se trata de una rola que combina elementos clásicos de los británicos, como una melodía bailable con arreglos orquestales. Todo esto da como resultado una canción ideal para sacar los prohibidos.

Pet Shop Boys también estrenaron el video oficial de este single, el cual contó con la dirección de Alasdair McLellan (quien ha colaborado con Adele y The xx). En este visual nos cuentan la intensa historia de un joven que parece llevar una vida “normal” (o lo que se consideraba así en la sociedad de los 90) junto a su novia y grupo de amigos. Sin embargo, conforma avanza la trama, va explorando su sexualidad y la forma en que se relaciona con los demás.

La película de la más reciente gira de los Pet Shop Boys llegará a México

Por si no fuera suficiente confirmar que regresarán con música nueva y soltar los detalles de Nonetheless, Pet Shop Boys también reveló que a partir del 31 de enero, se proyectará en los cines de todo el mundo la película del concierto que grabaron durante su más reciente gira, Dreamworld: The Greatest Hits Live. ¿Y saben qué es lo mejor de todo? ¡Que esta cinta sí llegará a México!

Así como lo leen, en algunos complejos de la CDMX, Estado de México, Guadalajara, Monterrey y otras partes de nuestro país tendrán chance de ver este showsazo lleno de éxitos en la pantalla grande. Aunque eso sí, si no pueden lanzarse al cine el 31 de enero, podrán checarla de igual manera el 4 de febrero. Por acá les dejamos el link para que busquen la función más cercana a ustedes.

Te puede interesar