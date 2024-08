Por enésima vez, Peter Hook visitó México. Esta vez lo hizo para echarse los álbumes recopilatorios de sus exbandas, Joy Division y New Order. Los Substance.. Y eso fue el concierto: la pura sustancia, lo esencial de bandas esenciales y fundadoras de un sonido que todavía resuena y prende.

Peter Hook en el Pabellón del Palacio de los Deportes / Foto: Stephania Carmona (@uncercoverfanny

¿Cuántas veces ha venido Peter Hook? Las que sean…

Los recopilatorios no fueron tocados en su totalidad, ni en orden y, de hecho, el show no se limitó a su tracklist. Por ahí sonó “Crystal” del Get Ready, último álbum de New Order en el que Peter Hook compartió créditos con sus compañeros. Y de eso ya más de 20 años, cuando la banda regresó después un largo letargo. Entonces, puro verdadero clásico retumbó en el Pabellón Oeste del Palacio de los Deportes.

La cita fue a las 21:00 horas y, todavía unos 30 minutos antes, el lugar se veía semi vacío. El movimiento a los alrededores del Palacio no era nada fuera de lo común, como si no estuviera por pasar absolutamente nada. Los viene-viene sin mucha chamba, por ahí unos puestos para el bonito recuerdo… aunque la gran mayoría ya traía la clásica de Joy Division con la portada del Unknow Pleasures y ni caso le hacía a la venta de playeras.

Peter Hook en el Pabellón del Palacio de los Deportes / Foto: Stephania Carmona (@uncercoverfanny

Adentro del Pabellón, sonaba The Police, Los Ramones, Nick Cave y Los Undertunes, pero a un volumen que dejaba echar la plática en lo que empezaba. Bueno, para los que iban acompañados, para los que no, había chance de estar de chismoso, oyendo cómo se le rompía el corazón al güey que le pedía a su pareja subir la foto recién tomada al Instagram. “No, porque se me asusta el ganado”… oh, it’s called love, and cut your life like a broken knife…

“It’s the last time, México!!!”

Ups. Momento incómodo roto por el apagado de las luces, que dio paso al intento de solemnidad a base de música atmosférica que sonó por algunos minutos. Pero qué solemnidad ni que la fregada. “¡Órale hijo de tu puta madre, ya sal!”, “¡a huevo!”, “¡chinga tu madre!”, algunos de los gritos con los que el respetable recibió a Peter Hook. No por abuchearlo, sino por las ansias locas de echar desmadre.

Con la actitud de “soy un cabrón” (y lo es) y enfundado en su playera de ¡Ay Güey! (o del estilo, con una enorme calavera reluciente), el bajista y su banda comenzaron con las de New Order: “Hurt”, “Crystal”, “Blue Monday”, Ceremony”, “Thieves like us” y varias, varias más. Hit tras hit bailados frenéticamente a veces y, otras, nomás moviendo la patita. Había que racionar las energías, porque la noche, avisó el propio Peter Hook en redes, iba a ser larga.

Peter Hook en el Pabellón del Palacio de los Deportes / Foto: Stephania Carmona (@uncercoverfanny

Canciones escuchadas una y otra vez desde los 80 y que suenan como si hubieran salido apenas. Ejecutadas en el Pabellón del Palacio de los Deportes con una energía, potencia y rabia que hacen increíble saber que Peter Hook ya le tira a los 70 años. ¿Cuántas veces a venido a echarse las de Joy Division y New Order?, ¿cuántas veces más vendrá? “Ohhh, It’s the last time, México”, gritó él… cantando el coro final de “Temptation”. Nada de que asustarse, aparentemente.

Quince de New Order, luego 15 de Joy Division. Sólo un descanso, para el cambio de set y para que el público preparara pasar de los pasos finos motivados por el sonido de los sintetizadores al intenso slam provocado por el neopunk. Lo primero sucedió –más o menos– lo segundo poquito.

Peter Hook en el Pabellón del Palacio de los Deportes / Foto: Stephania Carmona (@uncercoverfanny

Los intentos de baile basado en choque de cuerpos fueron aplacados por baños de cerveza (o lo que parecía cerveza) y el calor estilo Metro ya había agotado las energías de muchos. Pero, ¿qué tal las gargantas? Esas sí, no dejaron de corear los coreables intros que alguna vez maquinaron Ian Curtis y compañía. Hook quedó impresionado con la forma en que retumbó “Love Will Tear Us Apart”.

Y, precisamente, con ésa acabó. Y quitándose la playera y luego lanzándola. Y quedándose una rato inmóvil frente al público que no dejaba de venerarlo. Con su cara de “la neta, me rifé, soy la v…”. Con la cara que sólo puede tener alguien que fue esencial para no sólo una, sino dos de las bandas esenciales de la música contemporánea. Un cabrón.

Setlist Peter Hook & The Light, Pabellón Oeste Palacio de los Deportes 29/08/24

Hurt

Touched by the Hand of God

Crystal

Ceremony

Everything’s Gone Green

Temptation

Blue Monday

Confusion

Thieves Like Us

The Perfect Kiss

Sub-Culture

Shellsshock

State of the Nation

Bizarre Love Triangle

True Faith

————

No Love Lost

Novelty

Disorder

Warsaw

Leaders of Men

Digital

Autosuggestion

Transmission

She’s Lost Control

Shadowplay

Incubation

Dead Souls

Atmosphere (dedicada a Ian Curtis)

Love Will Tear Us Apart

