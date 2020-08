¡Phoenix está de vuelta con una rola para la nueva película de Sofia Coppola!

Este 2020 trae muchas sorpresas, pues aunque no podemos ir a conciertos en vivo, muchos artistas se están poniendo las pilas para componer música nueva. A lo largo de estos casi cinco meses de encierro nos ha tocado ver el regreso de un montón de músicos, que aprovechando el tiempo que tienen gracias a la cancelación de los shows, están lanzando rolas para alegrarnos esta cuarentena pero Phoenix volvió por la puerta grande.

A finales de julio, la banda francesa estrenó en línea el concierto que dieron en París durante su gira Ti Amo de 2017, logrando que sus fans se emocionaran con tan solo verlos de manera virtual. Sin embargo, hace algunos días Thomas Mars, Deck d’Arcy, Laurent Brancowitz y Christian Mazzalai anunciaron a través de sus redes sociales y con un teaser bastante misterioso que estrenarían una canción esta semana.

Phoenix regresa por la puerta grande con “Intentional”

Después de mucha especulación, Phoenix por fin nos presentó una rola inédita después de casi tres años del lanzamiento de su último disco. Esta canción lleva por “Intentional” y combinan el sonido de un montón de las etapas de la banda, aunque le tira más a la onda que nos presentaron en su más reciente material discográfico, usando muchos sintetizadores y cajas de ritmo para crear la melodía.

Pero quizá lo que llamó la atención del estreno de esta rola es que de acuerdo con Pitchfork, aparecerá en el soundtrack de On The Rocks, la nueva película de Sofia Coppola coproducida por A24 y AppleTV+ que se estrenará en octubre de 2020 donde volverá a trabajar con el gran Bill Murray y otras actores como Rashida Jones y Marlon Wayans. Esta sería la quinta colaboración entre la banda y la directora.

Por si esto no fuera suficiente, también estrenaron un visual para esta canción, el cual fue dirigido por el hermano mayor de Sofia, Roman Coppola. En el simplemente vemos una chamarra con el logo de la banda incendiándose frente a nosotros, como si estuviera anunciando que con este tema inicia una nueva etapa para ellos. Pero sin duda lo más emotivo de todo fue el homenaje que le hacen a Philipe Zdar, su productor que murió el año pasado a los 52 años.

Pero mejor no les contamos más, dejen lo que están haciendo y escuchen a continuación “Identical”, la rola que trae de regreso a Phoenix y que compusieron para la próxima película de Sofia Coppola, On The Rocks.