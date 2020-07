¡Phoenix transmitirá en línea uno de los conciertos de la gira ‘Ti Amo’!

En estos tiempos de cuarentena, no nos queda de otra más que ver conciertos en línea o revivir aquellas presentaciones épicas de nuestros artistas favoritos. Afortunadamente, la gran mayoría dentro de la industria musical se están poniendo las pilas para mostrarnos shows que nos distraigan en estos días, ejemplos hay muchos, pero aún faltaban bandas que nos encantan y que también se rifarán para traernos una alegría en plena pandemia, y ese es el caso de Phoenix.

Desde el año pasado, no hemos tenido muchas noticias de la banda francesa. A mediados de 2019 nos visitaron por acá para dar una residencia en El Plaza Condesa de la CDMX, con tres shows donde nos trajeron toda una experiencia que nos hizo vivir de otra manera sus conciertos. Por ahí tuvieron una presentación más en el Corona Capital Guadalajara, pero a partir de ese momento desaparecieron por un ratito.

La banda ‘vuelve’ en plena pandemia

En julio de 2019, Phoenix lanzó su propia autobiografía (acá puedes leer al respecto) y para diciembre compartieron una foto donde supuestamente habían vuelto al estudio para grabar música nueva. Desde entonces no han anunciado absolutamente nada, pero por fortuna para los fans de la banda, están de vuelta para mostrarnos un concierto en estos días de cuarentena, y la verdad es que lo agradecemos por completo.

Resulta que Thomas Mars, Deck ďArcy, Laurent Brancowitz y Christian Mazzalai transmitirán uno de los conciertos más impresionantes de toda su carrera. El 29 de septiembre de 2017, se encontraban en plena gira para presentar su más reciente disco de estudio, Ti Amo, así que decidieron armar un espectacular show en la arena AccorHotels de París para poco más de 20 mil personas.

Además de tocar casi todas las rolas que vienen en dicho álbum, como “Telefono”, “J-Boy”, “Fior di Latte” y la canción que le da título al disco, Phoenix también se tomó el tiempo de aventarse algunos de los éxitos que los convirtieron en un verdadero fenómeno a nivel mundial como “Lisztomania”, “1901”, “If I Ever Feel Better”, “Trying To Be Cool”, “Consolation Prizes”, “Rome”, “Entertainment” y muchas más.

Así que como podrán darse cuenta, este concierto fue un verdadero repaso por toda la discografía de la banda. Desde los primeros trabajos de su carrera como United o It’s Never Been Like That, pasando por aquellos que los catapultaron a la fama con Wolfgang Amadeus Phoenix y Bankrupt!, y por supuesto, su más reciente álbum de estudio.

¿Cuándo y dónde podré ver el show de Phoenix?

Si llegaste hasta acá es porque seguramente te está preguntando cómo ver este conciertazo de Phoenix, y tienes ganas de dejarte llevar con sus canciones desde la comodidad de tu hogar. Es por eso que les contamos que el show se transmitirá este martes 28 de julio en el canal de YouTube de la banda a partir de las 2 de la tarde hora del centro de México.