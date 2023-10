No exageramos cuando decimos que hay discos sin los que simplemente no podemos entender absolutamente nada de la música. Uno de ellos de plano es The Dark Side of the Moon, el que para muchos, es la obra cumbre de Pink Floyd y uno de los álbumes más influyentes de todos los tiempos.

A través de un viaje musical progresivo y psicodélico, la banda conformada por Roger Waters, David Gilmour, Richard Wright y Nick Mason armó una colección donde rolas donde tocaron temas que no eran comunes en la época, como la avaricia, el envejecimiento, el significado de la vida, el miedo a la muerte, las enfermedades mentales y más.

Pink Floyd durante una sesión de fotos en 1973/Foto: Getty Images

Por supuesto que en la colección de rolas que Pink Floyd juntó para el tracklist final de The Dark Side of the Moon, hay temazos que sobresalieron (como “Breathe”, “The Great Gig in the Sky”, “Money” o “Time”. Sin embargo, también hay otros que quizá no tuvieron tantos reflectores pero que igualmente merecen atención. Y dentro de eso podríamos incluir “Eclipse”.

“Eclipse”, la rola que cierra el épico ‘The Dark Side of the Moon’

El 20 de marzo de 1973, la banda británica estrenó su octavo y legendario material discográfico. Claro que desde su lanzamiento, llamó la atención tanto de la crítica como de los fans del grupo por la forma en que armaron y construyeron cada una de las rolas. Y sin duda, el final es de lo más espectacular del álbum.

“Eclipse” es la canción que le da cierre a The Dark Side of the Moon, la cual también sirve como transición con “Brain Damage”. Roger Waters contó que escribió la letra de este temazo cuando estaba de gira con Pink Floyd, con la idea de incluirla como conclusión del siguiente disco del grupo y porque sentía que no estaba terminado el álbum.

Como ya es una costumbre dentro de las canciones de la banda, Waters le metió muchas ideas interesantes sobre la dualidad de la vida que inevitablemente, nos pone a pensar sobre nuestra existencia. Sin embargo, el bajista de la agrupación explicó a profundidad la idea detrás de esta canción:

“No lo veo como un acertijo. El álbum utiliza el sol y la luna como símbolos; la luz y la oscuridad; El bueno y el malo; la fuerza vital en contraposición a la fuerza mortal. Creo que es una afirmación muy simple que dice que todas las cosas buenas que la vida puede ofrecernos están ahí para que las aprovechemos, pero que la influencia de alguna fuerza oscura en nuestra naturaleza nos impide aprovecharlas”. “La canción se dirige al oyente y dice que si usted, el oyente, se ve afectado por esa fuerza, y si esa fuerza le preocupa, yo también siento exactamente lo mismo. En la línea ‘Te veré en el lado oscuro de la luna’ soy yo hablándole al oyente y diciéndole: ‘Sé que tienes estos malos sentimientos e impulsos porque yo también los tengo, y una de las formas en que puedo hacer contacto directo ‘ . contigo es compartir contigo el hecho de que a veces me siento mal”.

La curiosa voz en esta canción y… ¿el cameo de The Beatles?

Una de las curiosidades más grandes de “Eclipse” es la persona que le puso voz a una de las partes más emblemáticas de esta canción. Hablamos de Gerry O’Driscoll, el portero de los estudios Abbey Road a quien podemos escuchar hablar en el minuto 1:37 respondiendo a la pregunta: “¿Qué es ‘el lado oscuro de la Luna’?” con la frase: “En realidad, no hay un lado oscuro en la Luna. De hecho, está todo oscuro. Lo único que la hace parecer luminosa es el Sol”.

Otro dato curioso que descubrieron algunos fans fue que, si te pones audífonos, bajas el bajo y escuchas atentamente el canal del lado derecho, pues escuchar una sección de una versión orquestal de “Ticket to Ride” de The Beatles mientras sigue sonando la canción y lejos se escuchan los latidos del corazón. Esto fue un error, ya que la música sonaba de fondo cuando estaban grabando la voz de Driscoll.

“Eclipse” ha sonado en momentos y eventos importantes de la historia

Por supuesto que “Eclipse”, al ser la rola que termina el mítico The Dark Side of the Moon, ha estado presente en momentos importantes en la historia de la humanidad. El 10 de marzo de 2004, la canción se utilizó para despertar la sonda marciana Opportunity y fue elegida en reconocimiento al tránsito de la luna marciana Fobos.

Esta no era la primera vez que Pink Floyd suena en el espacio exterior. De hecho, los cosmonautas rusos tomaron y le dieron play a una copia de Delicate Sound of Thunder a bordo de la Soyuz TM-7, convirtiéndolo en el primer álbum que se escuchó en el espacio.

Durante las ceremonias de apertura de los Juegos Olímpicos de Londres 2012, “Eclipse” se tocó después del encendido de la antorcha y acompañada de un enorme espectáculo de fuegos artificiales y un montaje fotográfico de atletas olímpicos (principalmente) británicos. En un instante bastante especial y emotivo.

Por si esto no fuera suficiente, una versión de temazo de Pink Floyd remezclada por el legendario Hans Zimmer apareció en el primer tráiler de Dune de Denis Villeneuve. Definitivamente, aunque no es una de las canciones más reconocidas de The Dark Side of the Moon, pero es muy importante porque con ella concluye una de las obras más importantes de la historia de la música.

Te puede interesar