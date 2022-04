¡Pink Floyd apoya a Ucrania con "Hey Hey Rise Up!", su primera rola en 28 años!

Pink Floyd está de regreso luego de 28 años de su último lanzamiento musical en forma. La banda, precisamente liderada por David Gilmour y Nick Mason como tal, acaba de lanzar el tema “Hey Hey Rise Up”, esto junto una pista de voz del cantante ucraniano Andriy Khlyvnyuk de la banda Boombox.

La banda ha hecho una vuelta extraordinaria con este sencillo, el cual se lanza como una forma de apoyo a Ucrania tras el conflicto armado en el que Rusia invadió dicho país recientemente. La canción ya está disponible en plataformas y acá les decimos qué onda con este histórico lanzamiento de la legendaria banda británica.

Pink Floyd comparte “Hey Hey Rise Up”, su primera canción en 28 años

Los grandes regresos en la escena musical mundial no paran, pero quizá ninguno es tan inesperado y épico como el de Pink Floyd. En el contexto del conflicto Rusia-Ucrania, el grupo inglés ha vuelto con nueva música y lo hace como una muestra de apoyo al país que ha sido invadido por las fuerzas militares de Vladimir Putin.

Desde este jueves 7 de abril, ya podemos escuchar esta nueva canción titulada “Hey Hey Rise Up” que grabaron el pasado 30 de marzo. Pero este tema es algo especial ya que si bien tanto Gilmour como Mason grabaron la música en compañía de otros músicos, la voz que escuchamos es del cantante ucraniano Andriy Khlyvnyuk de la ya mencionada banda Boombox.

Sin embargo, la pista de voz no es un grabación convencional de estudio en todo sentido. Pink Floyd tomó el audio de un video de Instagram del propio Andriy (ACÁ lo pueden ver) donde este último entona la canción de protesta ucraniana conocida como “The Red Viburnum In The Meadow”, la cual ha sonado durante las manifestaciones antiguerra en ese país recientemente.

De hecho, el título de la nueva rola de Pink Floyd se toma de uno de los versos finales del tema ucraniano, que se traduce como “hey hey rise up and rejoice” (levántate y regocíjate). La relación de David Gilmour con Ucrania es cercana ya que su nuera y nietos son oriundos de ese país. “Hemos estado sintiendo la furia y la frustración de este vil acto de un país democrático, independiente y pacífico que está siendo invadido y su pueblo asesinado por una de las principales potencias del mundo“, dijo el músico en el comunicado. Aquí la canción.

¿Cómo se conocieron David Gilmour y Andriy Khlyvnyuk?

Pink Floyd recibió el permiso de parte de Andriy para usar su interpretación en el nuevo tema luego de Gilmour lo contactará por teléfono. Según se cuenta, el cantante ucraniano se encontraba en el hospital recuperándose de una lesión de metralla y recibió la llamada del legendario músico británico, quien le mostró la música y le platicó de lo que estaba haciendo.

David menciona que ya había conocido a Andriy junto a su banda Boombox en 2015 cuando tocaron en un mismo show en Londres, donde también participó la banda rusa Pussy Riot. Ahora en la actualidad, Andriy dejó la gira estadounidense de su banda para unirse a la defensa territorial de Ucrania en medio del conflicto con Rusia.

“Queremos recaudar fondos para organizaciones benéficas humanitarias y levantar la moral. Queremos expresar nuestro apoyo a Ucrania y, de esa manera, mostrar que la mayor parte del mundo piensa que es totalmente incorrecto que una superpotencia invada el país democrático independiente en el que se ha convertido Ucrania”, agregó Gilmour en su comunicado.