Si creíamos haber tenido suficiente con “Baby Shark”, ¡agárrense! que la pandemia no será lo único con lo que tendremos que lidiar. PinkFong, sabe que los niños dan prioridad al juego, antes que a la limpieza, pero en época de COVID-19, puede llegar a ser fastidioso que les repitan una y otra vez, que se tienen que lavar las manos. Por ello, la firma surcoreana creó un reboot de “Baby Shark”, donde enseña a lavarse las manos al mismo ritmo que la pegajosa canción original.

“Wash Your Hands with Baby Shark”, o “Lávate las Manos con Baby Shark”, es la nueva entrega de la compañía educativa, con la esperanza de que los niños de todo el mundo, tomen las medidas sanitarias por COVID-19, de forma divertida y puedan construir un buen hábito. Desde luego, la mamá, el papá, los abuelos y el babé tiburón, protagonizan la canción, pero también, podremos conocer a nuevos amigos acuáticos en esta adaptación.

De tal manera que el “Baby Shark”, fue sustituido por un amigable “Wash Your Hands” (tu,tu,ru,ru,tu,ru) dentro del coro, pero además, el vídeo funciona como un tutorial para lavarse las manos de forma correcta, desde ponerse jabón, tallarse entre los dedos, hasta secarse con toallas de papel, en la medida de lo posible, para reducir al máximo el riesgo de contagio del coronavirus.

Pero, eso no es todo. La idea es que “Wash Your Hands”, supere en popularidad a “Baby Shark”, algo difícil de conseguir, si consideramos que la coreografía alcanzó éxito internacional e incluso fue cantada y bailada por Baby Joda. No obstante, PinkFong, ha creado un reto viral para llegar a su objetivo.

La compañía perteneciente a SmartStudy, está pidiendo a las familias que compartan en sus redes sociales, vídeos en los que aparezcan sus hijos imitando la coreografía de “Wash Your Hands”, utilizando la etiqueta #BabySharkHandWashChallenge. Como era de esperarse, todo va viento en popa, pues el vídeo que fue presentado en redes sociales el pasado 21 de marzo del 2020, ya casi alcanza los cuatro millones de reproducciones.