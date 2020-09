La temática western no pasa de moda. Los paisajes arenosos, las botas puntiagudas, las cuerdas ondeadas en forma circular y, en general, la ambientación vaquera siempre funciona al momento de ofrecer nuevas experiencias visuales y musicales. Pixies lo entiende a la perfección y lo dejan ver con su más reciente sencillo “Hear Me Out”, mismo para el que han liberado un video oficial.

El grupo estadounidense regresa con esta canción para anunciar oficialmente el lanzamiento de un vinilo que podremos escuchar a mediados de octubre. Así, Black Francis, Paz Lenchantin, Joey Santiago y David Lovering dejan claro que, a pesar de la pandemia, tienen bastante material por mostrar aunque hace poco hayan publicado un álbum y hasta un EP.

También puedes leer: Beneath the Eyrie: Pixies gira hacia los cuentos sombríos y la incertidumbre

Todas las noticias que necesitas saber están en nuestro Newsletter Email address: ¡Suscríbete aquí! Leave this field empty if you're human:

Cinematografía western en el nuevo video de Pixies

Un hombre dedicado al cine protagoniza esta historia. Nuestro personaje es vive en una pequeña casa ubicada en un paisaje desértico. Cuando esta en su hogar, dedica su tiempo a elaborar un guión en su antigua máquina de escribir, pero luce desesperado e inquieto sobre su obra. Lo mismo pasa cuando sale y graba con su vieja cámara, de la que parece ha filmado mucho material que no lo tiene muy contento.

El video fue dirigido por la realizadora Maximilla Lukacs -conocida por su trabajo con Courtney Love, Flo Morrisey y Karen Elson– , en colaboración con la propia bajista Paz Lenchantin, quien en esta ocasión la arma como vocalista. En cuanto al personaje estelar, nuestro vaquero aparentemente frustrado es interpretado por Henry Hopper, hijo del icónico actor Dennis Hopper.

Ver en YouTube

El concepto de la letra aborda precisamente el sentimiento de cuando las cosas no salen como esperábamos. Paz canta líneas como “tried it this way and i tried it that way, can’t say it worked out” (lo intenté de esta manera, lo intenté de otra manera y no puedo decir que funcionó) acompañada de una musicalización influenciada de mucho country. Sobre su composición, la bajista especificó cómo se elaboró el tema: “Black [Francis] comenzó las frases melódicas en un viejo órgano. Me encantó de inmediato, así que me pidió que le diera un vistazo a la letra. La canción tiene una melodía evocadora que inspiró a que la letra saliera de inmediato”.

Se viene un vinilo especial

Con este sencillo, Pixies anuncia oficialmente el lanzamiento de un vinilo de 12 pulgadas que llevará el nombre de la canción. El lado B del material incluirá una versión que la banda realizó del tema “Mambo Sun” de la banda T. Rex. La banda lanza “Hear Me Out” como una de las composiciones que no quedaron en el corte final del álbum Beneath the Eyrie de 2019.

¿Vendrá más material inédito de Pixies? La idea no parece descabellada tomando en cuenta que la agrupación lanzó en enero pasado Beneath The Eyrie Demos: Part 1, un EP que incluyó rarezas y otros temas que no entraron en el séptimo larga duración de la banda. Ademas, hace poco se lanzó un vinilo rojo edición especial parca festejar los 30 años de su álbum Bossanova. Muy activos que andan nuestros entrañables Pixies.