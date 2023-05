Muchos ponen su rola favorita como alarma para despertar con toda la actitud (aunque no lo recomendamos porque es probable que termines odiándola después de usarla mucho tiempo para levantarte en las mañanas). Sin embargo, hay casos muy extraños, como el de “Where Is My Mind?” de Pixies, que tiene el poder de desactivar las alarmas de quienes usan el asistente de Google.

Si eres fan del rock alternativo, seguro conoces este temón que la banda comandada por Black Francis publicó en 1988, en su icónico álbum Surfer Rosa. Sin embargo, algunos curiosos recientemente se dieron cuenta que hay una parte específica en esta rola de los Pixies que podría hacer que llegues tarde a la chamba o a una cita importante.

“Where Is My Mind?” de Pixies está desactivando las alarmas del asistente de Google

Resulta que un sitio llamado Android Police reveló un curioso y divertido fenómeno que nos muestra lo que pasa cuando el arte choca con la tecnología: “Where Is My Mind?” de Pixies está causando –sin querer– problemas importantes para las alarmas del asistente de teléfono de Google.

El año pasado, Google lanzó una función que permite a los usuarios desactivar las alarmas y los temporizadores en los dispositivos con el software Asistente, incluidos los teléfonos Pixel, simplemente diciendo “Detener” (o “Stop” en inglés). Y quizá en este punto se estén preguntando qué tiene que ver en esto el clásico de los Pixies, bueno, pues para muchos esto quizá es obvio.

Pixies en 1989/Foto: Getty Images

Pero si ustedes no tienen idea de qué estamos hablando, “Where Is My Mind”? de Pixies inicia con Kim Deal cantando un agudo “¡Oooh!” y Black Francis interrumpiendo secamente con un “Stop!” Así es, ese pequeño pedazo de la rola está desactivando las alarmas de quienes usan el asistente de Google.

Un usuario de Reddit contó que durante los últimos meses, no podía entender por qué en días aleatorios, aparentemente sin motivo, su alarma no sonaba o se apagaba sola muy rápido. Y fue ahí donde se dio cuenta que la rola de los Pixies era la culpable de toda esta situación:

“La alarma está configurada para reproducir una lista de reproducción de Spotify, y una de las canciones en esa lista de reproducción es ‘Where Is My Mind?’ de Pixies. Si conoces la primera línea de esa canción, puedes saber a dónde voy con esto… La primera línea de la canción es “Ooohhh STOP”, con la palabra “stop” dicha muy claramente. Mi Pixel ha estado escuchando ese “parar” y apagando la alarma”. Contó un usuario de Reddit sobre esta curiosa situación.

“Where Is My Mind?” de Pixies es la única rola que puede parar las alarmas

Curiosamente, Android Police también menciona que junto a otros usuarios de Reddit, intentaron replicar este fenómeno con otras rolas que también tienen la palabra “Stop” en su letra a un volumen considerable ¿y qué creen? Que no llegaron al mismo resultado que con “Where Is My Mind?” de los Pixies.

Para que se den una idea, experimentaron con canciones como “Stop Stop Stop” de Hollies, “Stop! In The Name Of Love” de The Supremes, “Don’t Stop Me Now” de Queen, “Stop” de Jane’s Addiction, e incluso “U Can’t Touch This” y “Ice Ice Baby” de MC Hammer y Vanilla Ice. Sin embargo, lo de desactivar alarmas solo se dio con el clásico de Pixies.

Los Pixies hasta pidieron perdón por lo que está pasando con su rola

Aunque no lo crean, los Pixies están al tanto del efecto que está causando “Where Is My Mind?”, al desactivar las alarmas de aquellos que utilizan el asistente de Google. Tanto así que la banda hasta pidió disculpas por ese curioso efecto de su rola… así como lo leyeron.

Con un tuitazo, la cuenta oficial de la banda en la red social de Elon Musk compartió la nota de Android Police y simplemente dijeron “Lo lamentamos”. Así que ya lo saben, si quieren llegar temprano a cualquier lado, les recomendamos que de plano no pongan “Where Is My Mind?” para su alarma, porque lo más probable es que les falle.

Este fue el tuit con el que los Pixies se disculparon por lo que pasa con su rola en las alarmas del asistente de Google/Foto: Captura de pantalla