Es oficial: ¡Placebo regresará a la CDMX para tocar en el Palacio de los Deportes!

Se veía venir y por fin es oficial… El 2022 nos sigue aventando todo tipo de sorpresas musicales y el regreso de enormes bandas a tierra mexicana. Ahora, Placebo son quienes ponen la emoción de los fanáticos a tope pues además de que muy pronto lanzarán su nuevo disco, ya tiene planeada su vuelta a la Ciudad de México.

Así como lo leen. La banda liderada por Brian Molko acaba de anunciar que dará un concierto en el Palacio de los Deportes de la capital el próximo mes de septiembre, esto como parte de la gira de su álbum Never Let Me Go. Acá les contamos los detalles y toda la onda.

Placebo regresará a la CDMX con nueva música

El regreso de Placebo se viene cocinando desde el año pasado cuando en septiembre, lanzaron la canción “Beautiful James” desde entonces, poquito a poco nos han dado algunos adelanto de su nuevo material discográfico con otros temas como “Surrounded By Spies”, “Try Better Next Time” y más.

Y bueno, el regreso de la banda es un hecho. El próximo 25 de marzo lanzarán el disco Never Let Me Go con el que romperán nueve años desde su última producción de larga duración y están listos para llevar su nueva música a todo el mundo. Desde luego, México está en el mapa y oficialmente, la fecha en que los británicos volverán será el 12 de septiembre para tocar en el Palacio de los Deportes de la CDMX.

La última vez que Placebo vino a México fue en 2017 como parte de la gira de 20 años de la banda, tocando en aquella ocasión en diversas ciudades del país como la propia capital, Puebla y más. Por aquel momento, su disco más reciente era Loud Like Love de 2013 y su canción más nueva era el single “Jesus’ Son”, que no pertenecía a algún álbum.

Como dijimos, han sido casi 10 años sin un material discográfico de larga duración y fueron más de cinco años sin que pudiéramos escuchar música nueva de parte de Molko y Stefan Olsdal. Así que el regreso a la escena de parte de la banda viene con todo. ¿Emocionados?

Detalles de los boletos y más

Pues ahora sí, échenle una apuntada a su agenda porque se viene la venta de boletos. Las entradas para el concierto de Placebo en el Palacio de los Deportes se pondrán a la venta a partir del próximo 15 de febrero a las 11:00 AM y las podrán conseguir en las taquillas del recinto o directamente en el sitio web de Ticketmaster.

Seguiremos actualizando esta información para hacerles saber el precio eventualmente, así que atentos por acá. Mientras, les dejamos a continuación la historia detrás de “Nancy Boy”, una de sus canciones más icónicas de todos los tiempos. Ahí nos cuentas qué rolas se mueren por escuchar el próximo 12 de septiembre.