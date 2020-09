¡Checa esta playlist con las mejores rolas de los nominados a los Mercury Prize 2020!

Puede que la industria musical se encuentre parcialmente detenida por el coronavirus, pues como ya nos quedó claro, los conciertos y festivales se tuvieron que pasar para el 2021 y parece que en lo que resta del año tendremos que conformarnos con los shows en línea. Sin embargo, estamos viviendo un momento muy interesante, pues muchos artistas están aprovechando el tiempo de encierro para componer rolas nuevas y claro, las comparten con todos nosotros casi a diario.

Y aunque la situación no permita que los músicos se reúnan como están acostumbrados en un solo lugar para una ceremonia de premiación, las grandes galas sí se harán aunque sea a distancia o de manera virtual, y prueba de ello son los Mercury Prize que en su edición 2020 a pesar de la pandemia sí se llevarán a cabo con unos ligeros cambios. Pero lo más importante es que al menos ellos son de los afortunados que sí

Este año sí tendremos los Mercury Prize

Como recordarán, a finales de julio conocimos a los nominados al premio más importante que un álbum puede recibir en el Reino Unido. En esta ocasión, críticos y especialistas de la industria musical consideraron los discos que se estrenaron del 20 de julio de 2019 al 17 de julio de este año. Y claro que se sacaron un enorme tiro con esta selección, pues al final fueron solamente 12 los materiales discográficos que entraron en la máxima categoría.

El Mercury Prize siempre se ha caracterizado por ser un espacio que galardona a las bandas y artistas que en unos cuantos años serán el futuro de la música, por eso es tan importante. Para que se den una idea, desde 1992 a figuras sin las cuales no podríamos entender el rumbo de la industria, como Pulp, PJ Harvey, Suede, Primal Scream, Portishead, Elbow, Arctic Monkeys, Franz Ferdinand, The xx, James Blake y más.

Los premios están cambiando las reglas para este 2020

Por supuesto que este 2020 –y aunque no lo crean– los premios están haciendo historia y no, no tiene que ver con el coronavirus. Para empezar, tenemos que resaltar que en la lista de nominado las mujeres son las que mandan con un total de 7 artistas como Georgia, Laura Marling, Anna Meredith o Porridge Radio. Algo jamás antes visto y que demuestra la inclusión que encontró el jurado dentro de estos premios (pero no nos adelantaremos porque hablaremos de eso en otra nota).

Aunque los hombres no se quedan atrás, pues tenemos a Michael Kiwanuka, Stormzy, Kano y Sports Team, solo por mencionar algunos Los Mercury Prize siempre han sido el espacio para las propuestas nuevas e independientes, pero este año decidieron incluir un par de nombres que quizá muchos conocen y que la han roto en las listas de popularidad, como Dua Lipa y Charli XCX, con el cual aquellos que se encargan de la selección nos dejan claro que no importa si venden 1 o 1 millón de copias, acá lo que vale es la calidad.

Sabemos que nuestros lectores son melómanos de hueso colorado y quizá ya están enganchados con todos los músicos que aparecen en la lista de nominados. Sin embargo, puede que por ahí se les haya pasado escuchar a uno que otro artista, y ese es justo el punto que queremos tocar, pues armamos una lista con algunas de las mejores canciones de cada uno de estos artistas, para que te dejes atrapar con sus melodías y tú mismo elijas quién debe llevar el máximo premio.

Pero mejor no les contamos más, dejen lo que están haciendo, relájense, conecten sus audífonos y escuchen de principio a fin esta playlist que armamos mientras conocemos al ganador del Mercury Prize 2020.