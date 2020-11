¡Ay nanita! Checa la playlist de la NASA con los sonidos más siniestros del espacio

No sólo las películas y los cuentos de terror pueden ayudarnos a pasar como se debe este fin de semana tan especial del año en que se juntan Halloween y Día de Muertos. Los sonidos siniestros también pueden hacer que nuestra imaginación vuele y la NASA lo sabe muy bien, pues acaba de publicar una playlist con los sonidos más aterradores del universo.

Y no, no hablamos en sentido figurado al decir que son los sonidos más aterradores del universo. La Agencia Espacial de los Estados Unidos realmente creó una playlist que recoge los sonidos más siniestros captados en los más recónditos confines del espacio sideral.

Ok, ok… le andamos echando mucha crema a los tacos. En realidad se trata de una playlist de sonidos aterradores captados en el sistema solar. Literalmente la recopilación de audios compartidos por la NASA lleva por nombre Sinister Sounds of the Solar System (Sonidos siniestros del Sistema Solar).

La naturaleza de los siniestros sonidos recopilados por la NASA

Sinister Sounds of the Solar System se compone de 14 pistas de breve duración que bien podrían ser la banda sonora de cualquier película de terror o suspenso. Pero no, son sonidos captados en el espacio gracias a la sofisticada tecnología que tiene hoy en día la famosa agencia estadounidense. Porque como bien sabemos, si alguien pudiera pararse en algún punto del espacio con libertad, no escucharía absolutamente nada.

Y todos tienen una explicación. Las pistas dedicadas a las temblores de Marte (“InSight Kander Martian Quake Sol”), por ejemplo, fueron captados por el módulo de aterrizaje Mars InSight —capaz de registrar actividad sísmica en Marte—, durante una serie de temblores ocurridos en el planeta rojo, según informa El País.

Otro de los sonidos siniestros que escucharás en esta aterradora playlist es “Jupiter´s Auroras” (Auroras de Jupiter), sonido obtenido por la NASA tras captar señales de ondas de plasma, con la sonda espacial Juno, en la ionosfera del planeta más grande de nuestro sistema solar.

Ya Sopas, ¿Dónde puedo escucharlos?

Si tú también te estás preguntando ya dónde encontrar esta maravillosa playlist para escucharla solito en tu cuarto con las luces apagadas a media noche, bueno, la respuesta es muy simple. La NASA publicó esta lista de sonidos siniestros en SoundCloud, y puedes chutártelos todos en el siguiente enlace.