Franz Ferdinand, la famosa banda internacional de Alex Kapranos, se ha convertido en tendencia en Twitter tras el asesinato comandado por los Estados Unidos del principal comandante militar de Irán, Qassim Soleimani. Pero, ¿realmente están hablando de la banda Franz Ferdinand? De hecho, el mismo Kapranos ha respondido con cierta consternación al hecho que su banda se volvió tendencia a partir de este incidente.

Soleimani murió en un ataque con aviones no tripulados, que el mismo presidente Donald Trump autorizó, en el aeropuerto internacional de Bagdad el viernes por la mañana, como informa The New York Times. La medida se produjo después de meses de crecientes tensiones entre Estados Unidos e Irán, y el asesinato de Soleimani ha generado temores de que las tensiones continúen aumentando, hasta una posible guerra real. El líder supremo de Irán, el ayatolá Ali Khamenei, ya ha prometido represalias después de un período de duelo.

Con esta información en nuestras manos, y regresando a Franz Ferdinand, miles de personas en redes sociales comenzaron a comparar el asesinato de Soleimani con el asesinato del archiduque Franz Ferdinand, cuya muerte en 1914 es ampliamente citada como el catalizador de lo que eventualmente se convertiría en la Primera Guerra Mundial.

This is not how I wanted to see the name of my band trending on Twitter #FranzFerdinand — Αλεξ Καπράνος (@alkapranos) January 3, 2020

Ante esta mezcla surrealista de eventos, Alex Kapranos se dirigió a Twitter para decir lo siguiente: “No es así como quería ver el nombre de mi banda en Twitter #FranzFerdinand”. Cuando un usuario sugirió que tal vez debería haberlo visto venir cuando eligieron tal nombre, Kaparos respondió: “Ingenuamente supuse que la historia era algo para aprender en vez de repetir”.

I naively presumed that history was something best learned from rather than repeated. — Αλεξ Καπράνος (@alkapranos) January 3, 2020

Para cerrar la conversación, Alex Kapranos lanzó un comentario con el que absolutamente todos podemos estar de acuerdo. “Por cierto, creemos que #WWIII (Tercera Guerra Mundial) es una mala idea”. Tristemente varios fanáticos de la banda de Glasgow, Escocia, se imaginaron cualquier otra cosa menos esto. Tal vez una gira, una nueva rola o mejor aún, un disco en el horno. Pero embeces la vida no es como queremos…