¡Qué emoción! Este es el posible setlist que Foo Fighters tocará en Pal’ Norte 2021

¡Preparen la carnita asada que el show de Foo Fighters está a la vuelta de la esquina! Luego de varios meses de incertidumbre, finalmente los shows masivos comienzan a regresar a México y sin duda uno de los más esperados es el festival Tecate Pal’ Norte, el cual se llevará a cabo el próximo 12 y 13 de noviembre en Monterrey.

Y es que si bien muchos creímos que después de una pausa obligada tendríamos que esperar más meses para poder ver a nuestros artistas internacionales favoritos, Pal’ Norte nos dio la sorpresa de que tendría varios artistas extranjeros en su edición de este 2021. Uno de ellos son los Foo Fighters, quienes serán uno de los actos principales del festival.

Foo Fighters llegará al escenario principal de Pal’ Norte 2021

Dave Grohl y compañía regresarán a México después de cuatro años para interpretar algunos de sus más grandes éxitos como “Learn To Fly”, “These Days”, “Walk”, entre otras más. Pero definitivamente la visita de Foo Fighters nos emociona más porque los fans mexicanos podremos escuchar nuevas rolas de su reciente disco.

Como recordarán, en febrero de este año Foo Fighters publicó su décimo álbum de estudio Medicine At Midnight, en donde la agrupación originaria de Seattle nos comprobó que 25 años después aún se les da eso de crear hits de estadio llenos de matices que nos invitan a disfrutar de la vida en todos los sentidos.

Dave Grohl y compañía tocarán nuevas rolas en el festival regio

Dicho esto no es una sorpresa que muchos ya estén esperando escuchar nuevas rolas de los Foo Fighters como “No Son Of Mine”, “Waiting on a War”, “Love Dies Young” y otras más con las que Dave Grohl y su séquito han conseguido enamorarnos en las últimas décadas. No por nada ya hasta ingresaron al mítico Salón de la Fama del Rock and Roll.

Si ustedes son de los que ya cuentan las horas para poder escuchar en vivo a Foo Fighters, y de hecho quieren llegar más que listos para corear de ‘pe a pa’ las rolas de la banda, entonces esta nota es para ustedes ya que acá les traemos el posible setlist que la agrupación estadounidense tocará en el Parque Fundidora el próximo 12 de noviembre.

¡Y acá les dejamos el posible setlist que podremos escuchar por parte de los Foo Fighters!

Con los horarios del festival ya publicados –los pueden ver por acá si se les pasó la noticia– ya sabemos que Foo Fighters tocará dos horas en el Parque Fundidora. Si nuestros cálculos son ciertos entonces estaremos escuchando unas 20 rolas, pues ya sabemos que el buen Dave es fan de interactuar con el público y además, de sorprender con covers random.

Ahor que si nos basamos con los últimos setlist publicados en la siempre confiable Setlist.fm, la tarea es más sencilla. Pero bueno, ya dejaremos de hablar y mejor les pasamos la lista de canciones que los Foo Fighters probablemente tocarán en el primer día del Pal’ Norte 2021. ¡Qué emoción!

1.- Times Like These

2.- The Pretender

3.- Learn to Fly

4.- Aurora

5.-No Son of Mine

6.-The Sky Is a Neighborhood

7.- Shame Shame

8.- Breakout

9.- My Hero

10.- These Days

11.- Walk

12.- You Should Be Dancing (Cover de Bee Gees)

13.- Somebody to Love (Cover de Queen)

14.- All My Life

15.- This Is a Call

16.- Best of You

17.- Monkey Wrench

18.- Everlong