Este es el posible setlist de Madonna para sus conciertos en México

Lo que necesitas saber: Si van a ir a uno de los cinco conciertos del 'The Celebration Tour', acá les dejamos el posible setlist de Madonna en México.

La espera para ver a la ‘Reina del Pop’ de regreso a nuestro país está por terminar. Y es que luego de un cambio de fechas debido a cuestiones de salud, este 20 de abril finalmente arrancará la gira ‘The Celebration Tour’, de Madonna, en México.

Como saben, en mayo del año pasado Madonna anunció la llegada de su gira mundial al Palacio de los Deportes de la CDMX, donde el plan inicial era presentarse en enero de este año. Sin embargo, una infección bacteriana hizo que toda la gira se reprogramara y los fans en México tuvieran que esperar a la cantante un poco más.

Flyer de los conciertos de Madonna en México. Foto: Ocesa

Madonna llegará con cinco conciertos en México gracias al ‘The Celebration Tour’

Considerando que Madonna lleva ya ocho años sin visitar México –la última vez que vino fue con el ‘Rebel Heart Tour‘ de 2016–, esperar tres meses más no fue problema para la mayoría. Y finalmente estamos a días de que la ‘Reina del Pop’ pise de nueva cuenta el escenario del llamado ‘Domo de cobre’.

En esta ocasión será con una serie de conciertos bastante especiales y donde Madonna celebrará sus 40 años de trayectoria musical, razón por la que los fans de la cantante no quieren perderse el show ya que la ‘chica material’ dará un recorrido por su carrera a través de grandes éxitos.

Madonna dará cinco conciertos con el ‘The Celebration Tour’ en México. Foto: Getty Images

La ‘Reina del Pop’ dará un recorrido por cuatro décadas de trayectoria

Desde que en octubre de 2023 dio inicio el ‘The Celebration Tour’, vimos que sería una gira donde Madonna iba a tirar la casa por la ventana con un show lleno de éxitos que lleva años sin tocar y un espectáculo acompañado de bailarines e invitados especiales en cada concierto.

En ese entonces Madonna desempolvó canciones como “Nothing Really Matters”, del disco ‘Ray of Light’ (1998) que Madonna no había cantado en vivo durante los últimos 24 años, un caso similar fue con otras rolas como “Justify My Love”, “Bad Girl”, “Little Star”, “Bedtime Story” y “Rain”.

Madonna dará un show donde también homenajea a otros amigos músicos

Algo que también llamó la atención fue el hecho de que Madonna incluye en el ‘The Celebration Tour’ algunos guiños musicales a otros artistas como Michael Jackson, Gloria Gaynor, Freddie Mercury y otros más que fueron amigos y/o inspiración durante su carrera.

Sin duda, todo esto sólo nos hace pensar que el regreso de Madonna a nuestro país será memorable. Y seguramente muchos de ustedes ya se andan preparando para vivir una (o varias) de las cinco fechas que la ‘Reina del Pop’ dará en el Palacio de los Deportes.

Foto: Getty Images

Este es el posible setlist de Madonna para sus conciertos en México

Si son de los que quieren ir practicando las rolas que seguramente escucharán llegaron al lugar correcto, pues acá les dejamos el posible setlist (tomando en cuenta los que la cantante ha dado en fechas pasadas del ‘The Celebration Tour’) que Madonna dará en sus conciertos en México:

1.- Nothing Really Matters

2.- Everybody

3.- Into the Groove

4.- Burning Up

5.- Open Your Heart

6.- Holiday

7.- Live to Tell

8.- The Ritual

9.- Erotica

10.- Justify My Love

11.- Hung Up

12.- Bad Girl

13.- Vogue

14.- Human Nature

15.- Crazy for You

16.- Die Another Day

17.- Don’t Tell Me

18.- Mother and Father

19.- Express Yourself

20.- La Isla Bonita

21.- Don’t Cry for Me Argentina

22.- Bedtime Story

23.- Ray of Light

24.- Take a Bow

25.- Bitch I’m Madonna

26.- Celebration

Cabe mencionar que si bien estas son las canciones que conforman el setlist del ‘The Celebration Tour’, Madonna también emplea otros videos de interludio como “Like a Virgin” y “Material Girl”, por mencionar algunos, que seguro emocionarán a más de uno.

Faltará ver si Madonna cambiará el orden de las canciones o agregará algunas en los conciertos del ‘The Celebration Tour’, así como quiénes serán los invitados especiales que aparecen en el concierto cuando ella comienza a calificar el voguing que hacen sus bailarines. ¿Tienen algún nombre en mente?

Estere, Julia Garner, Madonna y David Banda. Foto: Getty Images

