Post Malone, Billie Eilish y Lil Nas X en los nominados a los Billboard Music Awards 2020

La industria musical está pasando por un momento extraño gracias al coronavirus, pero a pesar de todo las bandas y artistas no se han detenido a pesar de la cancelación de conciertos y festivales en todo el mundo. En todos estos meses, la mayoría de ellos siguen componiendo y lanzando canciones o de plano organizando shows en línea, las ceremonias de premiación también siguen y ese es justo el caso de los Billboard Music Awards.

Así como muchas otras entregas de premios, el gigante de las listas de popularidad en Estados Unidos está haciendo todo lo posible para continuar aún con la pandemia. Es por eso que anunció que este año sí se llevará a cabo, solo que en esta ocasión anunciaron que por obvias razones, tuvieron que grabarla antes en el Dolby Theatre de Los Ángeles, pero la retransmitirán el 14 de octubre con Kelly Clarkson repitiendo como la anfitriona.

No entraron los artistas que han lanzado música en los últimos meses

Como recordarán, los Billboard Music Awards consideran dentro de su lista de nominados a artistas que hayan lanzado música entre el 23 de marzo de 2019 y el 14 de marzo de 2020, es por eso que muchos nombres como el de Lady Gaga, Doja Cat y varios hitazos que la han roto en estos meses de encierro no aparecen en todas las categorías. Pero más allá de esa situación, tenemos a un montón de músicos que por mérito propio lograron colarse en las categorías.

Entre las sorpresas tenemos que Post Malone es el artista más nominado con 16 menciones gracias al éxito obtenido por su último disco, Hollywood’s Bleeding. El segundo artista con más nominaciones es el rapero Lil Nas X, que aspira a 13 galardones tras el hitazo que fue “Old Town Road”, aunque por ahí empatados y detrás de él tenemos a Billie Eilish y Khalid, quienes se enfrentan a 12 nominaciones cada uno (aunque ambos comparten la rola “lovely”).

Hasta Kanye West logró ganarse varias nominaciones

Quizá entre las sorpresas tenemos al controvertido Kanye West, quien después de declararle la guerra a la industria musical orinando uno de sus Grammys, recibió 9 nominaciones a los Billboard Music Awards por el extraño Jesus is King, claro, en las categorías de música góspel o cristiana. Para rematar, tenemos a infaltables en las ceremonias de premiación como Taylor Swift, Lizzo y Mariah Carey en un premio votado por los fans, así como a DaBaby, Ariana Grande, BTS, P!nk o The Weeknd.

Pero no se preocupen, para evitarles la fatiga de revisar detalladamente si su artista favorito fue mencionado, acá les diremos cuáles son los nominados a este prestigioso premios en cada una de sus diferentes categorías. Pero si quieren checar la lista completa, pueden hacerlo dando click POR ACÁ.

Estos son todos los nominados a los Billboard Music Awards 2020

Mejor artista:

Billie Eilish

Jonas Brothers

Khalid

Post Malone

Taylor Swift

Mejor nuevo artista:

DaBaby

Billie Eilish

Lil Nas X

Lizzo

Roddy Ricch

Mejor álbum Billboard 200:

Billie Eilish – When We All Fall Asleep, Where Do We Go?

Ariana Grande – Thank U, Next

Khalid – Free Spirit

Post Malone – Hollywood’s Bleeding

Taylor Swift – Lover

Premio a logro comercial (votado por fans):

Mariah Carey

Luke Combs

Lil Nas X

Harry Styles

Taylor Swift

Mejor artista masculino:

DaBaby

Khalid

Lil Nas X

Post Malone

Ed Sheeran

Mejor artista femenina:

Billie Eilish

Ariana Grande

Halsey

Lizzo

Taylor Swift

Mejor dúo o grupo:

BTS

Dan + Shay

Jonas Brothers

Maroon 5

Panic! At The Disco

Mejor artista Billboard 200:

Drake

Billie Eilish

Khalid

Post Malone

Taylor Swift

Mejor artista Hot 100:

DaBaby

Billie Eilish

Khalid

Lil Nas X

Post Malone

Mejor artista en redes (votado por fans):

BTS

Billie Eilish

EXO

GOT7

Ariana Grande

Mejor artista de gira:

Elton John

Metallica

P!nk

The Rolling Stones

Ed Sheeran

Mejor artista R&B:

Chris Brown

Khalid

Lizzo

Summer Walker

The Weeknd

Mejor artista latino:

Anuel AA

Bad Bunny

J Balvin

Ozuna

Romeo Santos

Mejor artista de rap:

DaBaby

Juice WRLD

Lil Nas X

Post Malone

Roddy Ricch