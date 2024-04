Lo que necesitas saber: ¿Los RHCP son profetas? Algunos tiktokers piensan que sí y encontraron algunas 'predicciones' en la clásica "Californication".

Claro que es impresionante cómo ha cambiado el mundo de 1999 al 2024, pero… ¿hubieran apostado a profetizar cualquier suceso de la actualidad hace más de 25 años? Seguramente no, o al menos no con convicción total. Pero si de predicciones se trata, “Californication” de Red Hot Chili Peppers se pinta sola.

Esta canción lanzada hacia finales de los 90 se hizo viral recientemente, solo que no por su genialidad ni tampoco por su icónico video musical. El asunto es que algunos internautas le han rascado duro a los versos y piensan que el tema predijo algunos acontecimientos mundiales recientes.

Los Red Hot Chili Peppers en 1999. Foto: Getty.

Las supuestas predicciones de “Californication” de Red Hot Chili Peppers

Algunas de estas supuestas profecías tienen que ver con cosas como la relevancia que ha tomado Greta Thunberg en los últimos años o incluso aquellas teorías sobre un proyecto de Bill Gates para implantar microchips en los cerebros de la gente.

Y también hay que decirlo: otras de estas ‘predicciones’ en “Californication” de Red Hot Chili Peppers tienen que ver con temas o sucesos que no son precisamente ineludibles.

Como algunos usuarios han mencionado en redes sociales, ciertos versos hablan de cosas que se repiten constantemente, aunque ahora hacen más ruido por el hiperconsumo de información en la era digital.

Pero bueno, la verdad también está entretenido entrarle a estas teorías conspiranoicas de repente, ¿no? Vamos checando las más comentadas.

El espionaje chino

La canción de Red Hot Chili Peppers abre con el verso “Psychic spies from China try to steal your mind’s elation”, traducida como “espías psíquicos de China intentan robar la emoción de tu mente”.

Para los teóricos conspiracionistas de TikTok, esto sería una referencia a un reporte del FBI de enero pasado en el que, como indica Asociated Press, se frenó un intento de piratas informáticos chinos para implantar malware en la infraestructura estadounidense.

Christopher Wray, director del FBI, dijo que detuvieron una posible operación china para infiltrar un malware en la infraestructura tecnológica estadounidense, esto en enero del 2024. Foto: Getty.

La realidad es que Anthony Kiedis en su biografía Scar Tissue del 2004 dijo que ese verso se le ocurrió en un viaje a Nueva Zelanda. En la calle, se encontró con una mujer que tenía problemas mentales y ella estaba gritando justamente un montón de cosas random sobre ‘espías psíquicos chinos’.

La supuesta referencia a Greta Thunberg en las predicciones de “Californication” de Red Hot chili Peppers

En el 2018, ya sonaba en diferentes medios. Ver a una adolescente atender el activismo climático con tanto fervor era algo poco común para el mundo. Y luego, la joven sueca hizo aún más ruido a raíz de un poderoso discurso en la ONU del 2019 donde se dirigió a los líderes mundiales señalando su prácticamente nula acción contra el cambio climático.

Desde entonces, Greta Thunberg se convirtió en una figura que obtiene mucha atención mediática. Por ello, los conspiracionistas de las redes sociales creen que “Californication” de Red Hot Chili Peppers hace referencia a la joven activista sueca en la línea “And little girls from sweden dream of silver-screen quotation” (pequeñas chicas suecas con el sueño de aparecer en pantalla).

A sus 21 años, Greta Thunberg es una de las activistas climáticas más reconocidas del mundo. Foto: Getty .

Sin embargo, esta línea tiene otro trasfondo. Se cree que hace referencia a las jóvenes extranjeras que llegan a Estados Unidos con la ambición de convertirse en estrellas de cine, pero que muchas veces terminan actuando en películas de bajo perfil o incluso en la industria pornográfica (esto se entiende por el otro verso que dice “hardcore soft porn”).

Las cirugías cosméticas ‘para romper con el hechizo del envejecimiento’

Dentro de la teoría conspiracionista de “Californication” de Red Hot Chili Peppers, esta debe ser una de las referencias más generales. “Pay your surgeon very well to break the spell of aging” (paga tu cirugía para romper el hechizo del envejecimiento) sería una alusión a la tendencia de las cirugías cosméticas.

Y en ese sentido, los videos de fans ponen como ejemplo a las Kardashian y otros famosos que han incentivado –directa o indirectamente– esta tendencia como parte de la a veces tormentosa cultura californiana/hollywoodense (que es la metáfora de la ‘Californicación’).

Las cirugías cosméticas no son una actividad nueva, si somos honestos. Pero ahora más que nunca, las redes y el internet nos bombardean en todo momento con cuerpos esculturales y estereotipos de belleza prácticamente inalcanzables.

Imagen ilustrativa. Foto: Pixabay.

El control de la población… ¿y Bill Gates?

Según las supuestas predicciones de “Californication” de Red Hot Chili Peppers, el verso “Born and raised by those who praise control of population” (nacido y criado por aquellos que alaban el control de la población) sería una referencia al intento de algunos magnates tecnológicos por presuntamente utilizar su tecnología para el dominio mundial.

Y ahí, ponen como ejemplo todo lo que sucedió en su momento con el tema de los microchips que Bill Gates, se rumoraba, quería implantarle a la gente en las vacunas COVID. Esto sí es lo más conspiracionista posible.

Bill Gates entró en una polémica en medio de la pandemia debido al supuesta proyecto con el que implantaría microchips en vacunas. Foto: Getty Images.

La cosa aquí es que las teorías sobre el dominio mundial y mental a través de la tecnología siempre han existido. Pearl Jam las mencionó en su momento en el video de “Evolution”. Entonces, no es un tópico nuevo y mucho menos uno que pueda tildarse de predicción…

Lo que es más interesante es que ese verso de Red Hot Chili Peppers se podría referir de manera irónica al control poblacional/natal y a cómo muchas familias de generaciones pasadas son realmente numerosas.

Pero bueno, al final de cuentas, esas predicciones son también teorías y quieran que no, se vale interpretar la canción según sea el caso. Pero para ustedes, ¿qué significado real tiene la canción? Ahí nos cuentan…

??DEVELOPING: The Red Hot Chili Peppers 1999 song “Californication” has started going viral after fans began uploading videos of their lyrics on TikTok that truly appear to prophesied life in 2024. This is one of the craziest things I’ve seen this year. pic.twitter.com/VR8GSsfytS — Dom Lucre | Breaker of Narratives (@dom_lucre) April 15, 2024

