Lo mejor de la música: Estos son los ganadores de los premios Grammy 2021

Los premios a lo mejor de la música por fin llegaron. La Academia de la Grabación llevará a cabo la entrega de 63 de los Grammy para celebrar a lo más destacado de la industria musical a lo largo del último año. Mucha variedad de estilos y artistas, como siempre, engalanan la ceremonia con su trabajo y por supuesto, no lo podemos dejar pasar.

Desde la tarde de este domingo 14 de marzo, los expertos de la Academia comenzaron a anunciar a los ganadores de diversas categorías rumbo a la gala principal, donde veremos a los nombres más importantes de la escena llevarse la atención de todos. Eso sí, el anuncio previo ha sido igual de emocionante.

A continuación te mostramos a los ganadores en esta edición de los Grammy 2021 en algunas de las categorías que ya se anunciaron durante este domingo. ¿Le atinaste a las predicciones?

Mejor Álbum de Rock:

The New Abnormal – The Strokes 🏆

A Hero’s Death– Fontaines D.C.

Kiwanuka – Michael Kiwanuka

Daylight – Grace Potter

Sounds & Fury – Sturgill Simpson

Mejor Canción de Rock:

“Stay High” – Brittany Howard🏆

“Kyoto” – Phoebe Bridgers

“Lost In Yesterdays” – Tame Impala

“Not” – Big Thief

“Shameika” – Fiona Apple

Mejor Interpretación de Rock:

“Shameika” – Fiona Apple 🏆

“Not” – Big Thief

“Kyoto” – Phoebe Bridgers

“The Steps” – HAIM

“Stay High” – Brittanny Howard

“Daylight” – Grace Potter

Mejor Álbum de Rap:

King’s Desease – Nas 🏆

Black Habits – D Smoke

Alfredo – Freddie Gibbs & The Alchemist

A Written Testimony – Jay Electronica

The Allegory – Royce 5’9″

Mejor Interpretación de Pop de un Grupo o Dúo:

“Rain On Me” – Lady Gaga ft. Ariana Grande 🏆

“Un Día (One Day)” – Dua Lipa, Bad Bunny, J Balvin

“Intentions” – Justin Bieber ft Quavo

“Dynamite” – BTS

“Exile” – Taylor Swift ft. Bon Iver

Mejor Álbum de Música Alternativa:

Fetch The Bolt Cutters – Fiona Apple 🏆

Hyperspace – Beck

Jaime – Brittany Howard

The Slow Rush – Tame Impala

Mejor Álbum de Música Regional Mexicano (incluido Tejano)

Un Canto Por México, Vol. 1 – Natalia Lafourcade 🏆

Bailando Sones Y Huapangos Con Mariachi Sol De Mexico De Jose Hernandez – Mariachi Sol de México

AYAYAY! – Christian Nodal

Hecho en México – Alejandro Fernández

La Serenata – Lupita Infante

Mejor Álbum Latino de Rock o de Música Alternativa:

La Conquista Del Espacio – Fito Páez 🏆

Aura – Bajofondo

Monstruo – Cami

Sobrevolando – Cultura Profética

Miss Colombia – Lido Pimienta

Mejor Álbum de Música Electrónica y Dance:

BUBBA – Kaytranada 🏆

KiCk i – Arca

Planet’s Mad – Baauer

Energy – Disclosure

Good Faith – Madeon

