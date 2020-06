Public Enemy regresa con su nueva rola anti-Trump “State of the Union (STFU)”

Famosos por su música con mensajes políticos pesados, no podíamos esperar otra cosa de Public Enemy más que alzara la voz en estos tiempos que tanto lo piden. Con el asesinato de George Floyd y el movimiento Black Lives Matter como inspiración, lanzaron su nueva y explosiva canción de protesta “State of the Union (STFU)” en la que le tiran con todo a Donald Trump.

“State of the Union (STFU)” es una canción que le urge a la gente a salir a protestar y tomar “un ardiente regreso a las primeras líneas al enfrentarse a Donald Trump y su régimen fascista”, de acuerdo al comunicado de prensa que comparte la banda formada en el 85.

Explorando más su nuevo sencillo Public Enemy explica que es “una declaración inquebrantable sobre la destrucción que la administración actual ha desatado en el país y su pueblo, el ‘State of the Union (STFU)’ le dice la verdad al poder e invita a las personas a luchar contra el racismo, la injusticia y la opresión con su voto”.

Chuck D, miembro fundador de Public Enemy junto con Flavor Flav, habló sobre “State of the Union (STFU)”: “Nuestras voces colectivas siguen haciéndose más fuertes. El resto del planeta está de nuestro lado. Pero no es suficiente hablar sobre el cambio. Tienes que presentarte y exigirlo. La gente tiene que votar como si sus vidas dependieran de ello, porque lo hacen”.

La letra de la rola –que puedes leer a continuación– tira varias piedras hacia Trump y su gobierno. “Lo que sea para deshacernos de este dictador”, comienza. “Otros cuatro años los cortarán a todos”. “Terminen este show del payaso de verdad. Un Estado estúpido. Nazi, Culto, 45 (Trump es el presidente 45 de los Estados Unidos), Gestapo”.

Por su parte, Flavor Flav, que dejó el grupo más temprano en este año después de unas disputas con Chuck D, regresó para contribuir en el sencillo y se expresó: “Public Enemy dice que es así. Es hora de que se VAYA”. Escuchen aquí “State of the Union (STFU)”: