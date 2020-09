¡Puro pesado! Public Enemy reunirá a los Beastie Boys y Run-DMC en su nuevo disco

Este 2020 está lleno de sorpresas, y no, no nos referimos al bendito coronavirus que nada más no se calma. A lo largo de estos casi seis meses de cuarentena, un montón de artistas y bandas han dejado con el ojo cuadrado al mundo porque regresan con música nueva después de años de silencio. Sin embargo, nadie tiene planes tan ambiciosos como Public Enemy, pues reunirán en un solo disco a la crema y nata del hip-hop.

Hace algunos meses, Chuck D y Flavor Flav –los miembros más reconocidos del grupo–dieron de qué hablar por un pleito un tanto extraño, que terminaría con la supuesta salida de ‘Flav’ por no apoyar al candidato demócrata, Bernie Sanders. Pero… en un plot twist que ni una película de Christopher Nolan tendría, dijeron que todo era una broma y al final estaban trabajando en música nueva, muy graciositos estos muchachos, ¿no?

Public Enemy regresa con todo este 2020

Para mediados de junio, Public Enemy sorprendió a propios y extraños pues en medio de las protestas por el asesinato de George Floyd junto a las manifestaciones en Estados Unidos y gran parte del mundo en apoyo al movimiento Black Lives Matter estrenaron una rola de protesta llamada “State of the Union (STFU)”. En ella no se guardaron nada, pues le tiraron con todo al presidente Donald Trump y su administración.

Desde aquel momento no supimos que pasaría con el grupo, pero ahora nos dejaron muy claro que volverán más fuertes que nunca, pues lanzarán un nuevo disco en este caótico 2020. Este álbum llevará por nombre What You Gonna Do When The Grid Goes Down? y será sumamente especial, además de ser su decimoctavo material discográfico y el primero en más de tres años, contará con algunos de los mejores exponentes del hip-hop.

Los Beastie Boys, Run-DMC, Nas y más le entran a este disco

De acuerdo con Consequence of Sound, para la grabación de este disco y después de dos décadas, Public Enemy regresó al legendario sello creado por el gran Rick Rubin, Def Jam Records. Y parece que la influencia de esta disquera estará presente en todo el álbum porque Chuck D, Flavor Flav y DJ Lord revelaron el tracklist completito y en él tenemos a un montón de artistas insignia de la compañía.

Este material discográfico tendrá 17 canciones y para que se den un quemón, el grupo contará con las voces de Ad-Rock y Mike D de los Beastie Boys y los miembros de Run-DMC –en la rola “Public Enemy Number One”–, puro flow del bueno se reunirá en ese temazo que ya queremos escuchar. Por otro lado tenemos a Nas junto a Questlove y Black Tought de The Roots en el remix de un clásico de Flavor Flav y compañía, “Fight The Power”.

Public Enemy recluta a lo mejor del hip-hop

Por si esto no fuera suficiente como para emocionarnos, en el próximo disco de Public Enemy también colaboraron Ice Cube, Cypress Hill, George Clinton, DJ Premier, The Impossebulls, y Daddy-O. Así que como verán, este álbum será un verdadero viaje por el hip-hop de los 80 y 90, un crossover tan ambicioso que Avengers: Endgame se queda corto a lado de todos estos pesos pesados del micrófono.

What You Gonna Do When The Grid Goes Down? se estrenará en plataformas digitales y formato físico el próximo 25 de septiembre. Pero mientras esperamos a que llegue ese día, podemos ir calentando motores escuchando la versión 2020 que Public Enemy armó junto a The Roots y Nas de una rola fundamental en su carrera, “Fight The Power”: