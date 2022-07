Ahora sí, agárrense entusiastas del britpop, porque una de las grandes bandas de aquella icónica escena regresa a las andadas. Pulp volverá con una gira de reunión para el 2023 y pues qué emoción.

¿Todavía no se la creen? Bueno, pues entonces es justo decirles que así lo confirmó el mismísimo Jarvis Cocker en una reciente entrevista. Sin duda, pinta para ser uno de los grandes regresos musicales del año que viene.

Jarvis Cocker, vocalista de Pulp. Foto: Getty.

Jarvis Cocker confirma la reunión de Pulp para el 2023

Los fans ya llevan rato saboreando la reunión de Pulp, pero nomás no se armaba. De hecho, en los días recientes la especulación creció debido a que el propio Jarvis Cocker, a través de su cuenta de Instagram, compartió un video de 15 segundos donde ponía caliente la cosa.

En ese clip, se podía escuchar el sonido del público en un concierto mientras en la pantalla se leía la frase “What exactly do you do for an encore?”. Dicha línea es uno de los últimos versos de la rola “This Is Hardcore”, la cual viene en el disco del mismo nombre que el legendario grupo de britpop lanzó en 1998.

El álbum This Is Hardcore cumplirá su 25 aniversario de lanzamiento en el 2023, así que no era alocado pensar en una reunión de la banda. Y como dijimos, el vocalista ha confirmado que sucederá.

Todo se dio en una reciente sesión de preguntas y respuestas coordinada por The Guardian donde Jarvis habló un poco de su libro Good Pop, Bad Pop. En medio de todo, algún fan le preguntó sobre el post de IG antes mencionado y Cocker contestó: “Fue deliberadamente críptico. Es una frase de This Is Hardcore… El año que viene Pulp va a dar algunos conciertos“ (vía NME).

Eso sí, el cantante y escritor dijo que es lo único que podía comentar por el momento, así que no se sabe todavía cuántos conciertos o si se hará una gira por todo el mundo. Esperaremos más detalles y ya si nos ponemos soñadores, hasta un disco no nos caería nada mal si tomamos en cuenta que su última vez tocando fue en 2012. Sí, más de 10 años tras aquella reunión.

Qué emoción, de veras.