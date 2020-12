QOTSA, la pandemia y un disco a la distancia: Una entrevista con Stone Gossard por Painted Shield

Painted Shield, banda fundada por Stone Gossard (guitarrista de Pearl Jam), sacó su primer disco el pasado 27 de noviembre.

Era 1992 y nacía una nueva banda de las cenizas de un proyecto que sólo vio nacer un disco, pero que reunió a los mejores músicos de la época dentro de uno de los géneros que más impacto ha generado en la cultura pop. Suena complicado, pero nada en los 90 fue sencillo. Así que vamos por partes.

Chris Cornell formaba parte de Soundgarden, pero una tragedia (la muerte de Andrew Wood), lo llevó a formar una banda: Temple of the Dog, la cual reunía a dos de los miembros de Mother Love Bone, Jeff Ament y Stone Gossard, y unos nuevos músicos de Seattle que se llamaban Matt Cameron y Eddie Vedder. Temple of the Dog sacó un disco, no más, y a pesar de que su legado no es tan conocido, lo que trajo después provocó una revolución.

Pearl Jam. Ese fue el resultado de todo. Eddie Vedder, quien sirvió de segunda voz en Temple of Dog, se reunió con Ament, Gossard y McCready para fundar una de las bandas más importantes de Seattle y la escena del grunge. El resto es historia con discos como Ten, Vitalogy o Yield, y canciones como “Alive”, “Daughter”, “Light Years”, “Black”, “Rearviewmirror”…

Este 2020, Pearl Jam estuvo de vuelta con Gigaton, y entre todo el caos y las expectativas alrededor del disco número once de la banda, es que uno de sus miembros fundadores decidió lanzar un disco con un nuevo proyecto: Stone Gossard con Painted Shield junto a Mason Jennings, Matt Chamberlain y Brittany Davis.

Stone Gossard en entrevista

Y precisamente tuvimos la oportunidad de platicar con Stone Gossard sobre el nacimiento de este proyecto y el lanzamiento hace unas semanas de su primer disco de estudio que tomó el nombre de la banda. Gossard también nos contó sobre el proceso creativo, el trabajo a distancia y de paso, le preguntamos sobre el resurgimiento de Loosegrove Records, el label que vio nacer a Queens of the Stone Roses y que hoy le da un empujón a Painted Shield.

Para empezar, han de saber que Painted Shield es un proyecto que tardó unos 6 o 5 años en cocinarse. Por lo que le preguntamos, para arrancar, cómo fue que empezó todo y cuando Gossard y Mason Jennings se dieron cuenta que querían iniciar una banda.

Esa es una gran pregunta, ¿sabes? Comenzó con una amistad. Dan Fields es un viejo amigo mío y en ese tiempo era el manager de Mason. Conocí a Dan Fields cuando estábamos en Lollapalooza, él era el tour manager de Ministry. Así que lo conozco, tú sabes, desde hace 30 o 28 años o lo que sea. Él estaba trabajando con Mason y sugirió que él y yo trabajáramos juntos. Mason estaba buscando tal vez hacer algo diferente, quería colaborar, y Dan me conocía, así que estaba dispuesto a hacerlo porque escribo muchas canciones. Tengo demos en mi buzón de correo con un montón de pistas que he grabado. Así que le envié un par y uno de ellos era “Knife Fight”. Inmediatamente grabó (aquí se frizzea Stone, lo sentimos, gajes de las entrevistas virtuales) y es básicamente la misma versión. Inmediatamente dije, “Bueno, esto es genial. ‘Knife Fight’ me encanta”. Sonaba como a Iggy Pop, y sonaba como… un poco pesado, con ese groove de los 80. Así que estaba muy emocionado y hablamos de hacer un sencillo…

Ver en YouTube

“Knight Fight” fue la primera canción que hicieron sin formalizar siquiera a la banda. Todavía no tenían las intenciones de hacer un grupo, sino sólo de colaborar.

Queríamos hacer un sencillo en ese momento, teníamos “Knife Fight” y otra canción llamada “Caught in a Mess”. Y luego intentamos hacer más canciones y algunas de ellas eran un poco más elaboradas, fue un poco como, “Oh, eso es bueno pero intentemos hacer esto”. Ahí fue donde nos dimos cuenta de cómo sonábamos juntos.

Durante un par de años, Gossard y Mason estuvieron trabajando en el sonido. Se enviaban propuestas, se contestaban y volvían con algo nuevo. Luego, la distancia. Gossard nos contó que dejaron de tener contacto durante un par de años. “Sin resentimientos, pero no nos comunicábamos mucho“, nos dice Gossard con una sonrisa.

Después, volvimos a escuchar lo que teníamos y en un punto comenzamos a hablar. Luego, esto realmente tomó impulso hace unos dos años, se integraron Matt Chamberlain y Brittany Davis, por lo que esto realmente se solidificó… Comenzamos a componer, de repente tuvimos un poco de groove, empezamos a escribir muchas más canciones: “On The Level” y “Raven”. Descubrimos cómo hacerlo y escribimos “Time Machine”. Muchas de ellas llegaron un poco más tarde y simplemente (el proyecto) comenzó a tomar impulso.

La pandemia ha demostrado muchas cosas. Y una de ellas fue que varios artistas, especialmente músicos, se dieron el tiempo de separarse de sus proyectos más grandes para enfocarse en una carrera como solista (un gran ejemplo es Corey Taylor y Romy xx). Este fue el caso de Gossard, quien se dio el tiempo de terminar todo lo que alguna vez había platicado con Jennings sobre Painted Shield.

Y luego, ya sabes, pasó el COVID y tuvimos un par de meses para sentarnos y terminarlo, fue como sentar y recibir correo electrónicos todos los días, “Mándame esto y haré esto”. Todo el mundo estaba trabajando muy duro para terminarlo y lo hicimos. John Congleton quien es el mezclador, hizo el increíble trabajo de mezcla en el disco y realmente lo deconstruyó. Tocó en él, le dio forma e hizo todo este trabajo para nosotros. Así que fue realmente un grupo colaborativo, un proyecto de grupo real.

Ver en YouTube

Un proyecto a distancia

Como mencionamos, Painted Shield nació siempre en la distancia. ¿Su arma? El correo electrónico… En realidad, pocas veces se sentaron a platicar sobre el proyecto, y menos se reunieron en un estudio de grabación. Por lo que la pandemia, en un caso muy específico, ayudó a que naciera un nueva banda. Y eso siempre se agradece.

Tal vez sí. Tuve unas cuantas reuniones con Matt Chamberlain, tocamos juntos quizá unas dos o tres veces en este disco. El baterista y yo pasamos un par de ocasiones juntos y tocamos, pero eso se envió a todos y luego agregaron lo demás encima. Pero fue mucho trabajo remoto, comenzamos el disco de forma remota hace seis años porque sólo estábamos enviándonos archivos de un lado a otro, por lo que no fue diferente al proceso de lo que ya hemos estado haciendo. Así que el COVID ayudó porque de repente no estaba sucediendo nada, teníamos tiempo y todos estaban en casa. Así que nos llevó a cruzar la línea de meta, fue… tal vez el disco estaba hecho en un 80 por ciento cuando el COVID golpeó. Así que obtuvimos el último 20 por ciento y mezclamos. Luego estuvo el arte de la portada y todas esas cosas que tienes que hacer para sacar un disco, así que hay muchas cosas involucradas en eso y de alguna manera resolvió el momento e hizo que funcionara, ¿sabes? En relación con la pandemia, que, por supuestos, desafortunada.

Ver en YouTube

¿Un segundo disco para Stone Gossard Painted Shield?

Le comentamos a Stone Gossard que el trabajo remoto quizá facilitó las cosas. Un estudio es bastante caro, y la realidad es que Painted Shield nunca tuvo la presión que otras bandas que van arrancado atraviesan (han de saber que los estudios son bastante caros).

Sin embargo, nada se compara con las formas “tradicionales” de hacer un disco, o de hacer lo que sea.Por lo que una gira, cuando las circunstancias lo permitan, no estaría nada mal. Tampoco un segundo disco de estudio…

Es gracioso que estemos… estemos todos… Probablemente estamos a mitad de camino con el segundo disco en este momento, porque estamos todos sentados y diciendo, “Está bien, esto es genial”. Así que hemos estado escribiendo y seguro que tendremos un segundo disco, pero creo que la emoción realmente vendrá cuando toquemos algunas canciones juntos y en vivo. No sabemos cuándo sucederá, pero esperamos que sean al menos muchas giras en el futuro y creo que no importa dónde estemos, cuando comencemos a tocar juntos, lo filmaremos y nos aseguraremos de que sea un documento porque será divertido escuchar a todos en una misma habitación y será como “Aquí estamos, ¿qué haremos?”. Será divertido. Creo que todo el mundo está deseando descubrir cómo tocar estas canciones. Creo que las canciones son buenas, que los cimientos de ellas son sólidas. Se traducirán, ¿sabes?

Ver en YouTube

“Time Machine”

El disco Painted Shield tiene nueve canciones, y la segunda lleva por título “Time Machine”. Es grandiosa, pues supone una mezcla de todo. Lo interesante es que era uno de esos viejos demos de Gossard que representó ese trabajo colaborativo en el que se cimentó el resto del disco.

Sí, muy colaborativa, y ya sabes, el riff, el riff principal de “Time Machine” probablemente lo escribí hace 12 años o algo así. Lo tenía en demos y siempre lo tocaba, y tenía dos o tres partes diferentes que iban con él y que eran geniales. Pero realmente no funcionaron. Mason cantó todo esto y tuvimos esta versión con una letra completamente diferente. Luego, en algún momento sentimos como si no estuviera funcionando del todo, así que simplemente la destrozamos y tomamos ese riff principal, después tomamos un riff más de él, y simplemente la hicimos un poco como punk. Sólo dije que debería ser simple y pesado, y luego pusimos manos a la obra. Realmente terminó siendo una canción en la que trabajamos mucho y pasamos de algo a algo más y algo más. Tuvo un gran proceso, no todas… algunas de las canciones fueron muy rápidas. Esta funcionó mucho y John Congleton separó muchas cosas y e hizo que sonara como lo hace ahora: es dramática, ¿sabes? Es una canción muy dramática.

Ver en YouTube

“Ten Years from Now”, la favorita de Stone Gossard

“Time Machine” es una gran canción, pero nuestra favorita es “Ten Years From Now”. Así que le preguntamos a Gossard si él tenía alguna favorita o era ese tipo de “padre” protector que no puede elegir una canción de entre todas en un disco.

Creo que “Ten Years From Now” también es mi canción favorita. Me encanta escucharla en mi cama y creo que… Brittany Davis tiene una forma de tocar los teclados en esos versos que son sólo pequeñas punzadas, son como flotar a través de eso… Y cómo se pone pesado todo (hablando de la canción), pero todavía tiene un poco de esperanza, también es agridulce, tiene amor pero también es triste al mismo tiempo. Me encanta y no puedo esperar para tocarla.

Ver en YouTube

El renacimiento de Loosegroove Records

En 1994, Stone Goosard fundó junto a Regan Hagar el sello discográfico Loosegroove Records. Entre sus primeras bandas estuvieron Critters Buggin y Malfunkshun; sin embargo, se les recuerda por haber lanzado el disco debut de Queens of the Stone Age en 1998.

Durante años, Loosegroove se mantuvo inactivo, y este 2020 volvieron a ver la luz con la salida de Painted Shield. Así que es como si empezaran de cero en búsqueda de nuevas bandas y artistas. Le preguntamos a Gossard qué vieron en QOTSA hace 22 años… Y esta pregunta iba dirigida, principalmente, al hecho de que Painted Shield es una nueva banda también.

Bueno, Queens of the Stone Age es, como dicen en Estados Unido, un “no-brainer”. Eso significa que no tienes que pensarlo mucho, sólo escuchas y dices, “Dios mío, eso es genial y me encanta”. Así que estábamos en ese momento, y luego Matt Shay era… quien trabajaba en Loosegroove, ya sabes, nos trajo esta oportunidad. Dijo, “Sabes, el chico de Kyuss está armando esta banda, su propia banda y aquí hay un par de canciones”. Y tan pronto como escuchamos todo, nos dimos cuenta que es pesado, suena como los Stooges y rockean, fue como si inmediatamente quisiéramos hacer algo. Así que nos sentimos honrados de poder sacar ese primer disco de Queens of the Stone Age. Resistió la prueba del tiempo, es un gran disco y tiene las mejores canciones de Queens porque es tan simple y tan directo. Eso fue emocionante, y creo que hay algo en este disco que es un poco como si “nos quitáramos el sombrero” ante Queens of the Stone Age. Me encanta la escritura de Josh, su forma de tocar y su estética. Creo que también aprecio esa especie de sonido distorsionado y pesado de los 70, ¿sabes? Que tiene ese groove que es realmente importante y fundamental para lo que sea que estén haciendo. “Time Machine” tiene un poco de eso de Queens of the Stone Age. Publicar ese disco fue un honor, maravilloso.