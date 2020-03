Por fiiin, luego de semanas de espera y boletos listos en la mano (o probablemente guardaditos donde nadie pudiera hacerles daño) el próximo 14 y 15 de marzo se llevará a cabo la edición número 21 del Vive Latino, un festival que año con año nos trae a los artistas más sobresalientes de la escena musical de Latinoamérica y el mundo, y que este año nos dejará disfrutar de actos en vivo como 31 Minutos, Guns N’ Roses, The Cardigans, Babasónicos, Los Tucanes de Tijuana, The Rasmus, Zoé, Portugal The Man, entre otros más.

Lo mejor del Vive Latino es que su oferta no sólo se queda en lo musical, ya que en su misión de darle a sus seguidores un experiencia completa también les brinda la oportunidad de disfrutar de otras actividades. Prueba de eso es la famosa Casa Comedy, donde muchos pueden ver a sus standuperos favoritos hacer lo que mejor saben, o las peleas de lucha libre, en donde además de dar cátedra sobre el ring varios profesionales de la AAA brindarán clases de lucha. ¡Órale!

En fin, el fin de semana del Vive Latino es un evento imperdible del año para muchos, y aunque varios ya se la saben de todas todas, como diría la chaviza – eso porque asisten al festival cada año–, otros apenas se están sumergiendo en las aguas del Vive Latino. Si ese es tu caso y estás un poco asustado, no te preocupes, que aquí te dejamos nuestra guía de supervivencia para que disfrutes del Vive Latino como debe de ser.

Primero lo primero ¡la boletiza!

Por supuesto que no podían faltar los rifados de GNP que están hasta en la sopa de la sopa. Échale ojo a la dinámica que tienen para ganar abonos dobles para este Vive Latino 2020. Por acá te dejamos las bases por si hay duda, pero a continuación de ponemos el mero tuit para que participes. Acuérdate de seguirlos también, porque estos chavos van a tirar la casa por la ventana cada que puedan este año:

Rockea 🤟🏼 cuidando al ambiente 🌳 por ti y las nuevas generaciones en #VL20 ¡Participa en nuestra dinámica y podrías ganar un abono doble para este festival! #viviresincreible Términos y condiciones: ➡ https://t.co/ZF2n1OZ6qA pic.twitter.com/9bVUc1WlE6 — GNP Seguros (@GNPSeguros) March 7, 2020

Cómo llegar

El Vive Latino se llevará a cabo en el Foro Sol de la CDMX y para llegar puedes hacerlo en auto (nomás pones el Waze para que te lleve a la Avenida Viaducto Río de la Piedad y Río Churubusco, en la colonia Granjas México) o lo puedes hacer por medio del transporte público:

Si decides llegar a través del siempre sorprendente Metro de la CDMX , te puedes bajar en la estación Ciudad Deportiva, de la línea 9 (la que es color café) y caminar un poco hasta llegar a la puerta de acceso

, te puedes bajar en la estación (la que es color café) y caminar un poco hasta llegar a la puerta de acceso Si en cambio prefieres el Metrobús, puedes bajar en la estación Iztacalco de la línea 2 (color morado) y caminar un par de cuadras hacia el Foro Sol.

Ahora, si de plano no quieres preocuparte por si te cierran el transporte público a las 12, y tampoco está en tus planes sufrir porque no hay estacionamiento para tu auto, también puedes adquirir el servicio Ticket2Ride, el cual te ofrece llevarte y traerte de un punto cercano a tu casita, al Foro Sol, por un módico precio de 185 pesos por día o 370 por los dos días del evento.

El transporte partirá de varios puntos de la ciudad (para que escojas el que te quede más cerca) y sólo te llevará y te dejará en el mismo lugar (para que luego no andes diciéndole al chofer cosas como “¿no se puede ir por acá?”). Los boletos de transporte los pueden conseguir por acá y estos son los puntos de partida que tendrá dicho servicio:

El Clima

Vamos a sonar como nuestras jefecitas (quienes siempre tienen la razón, cabe mencionar) pero el clima siempre es un factor importante cuando se trata de disfrutar o sufrir durante un festival de música.

Para el Vive Latino de este año, de acuerdo con AccuWeather, el clima estará nublado durante ambos días del festival y contará con temperaturas bajas durante la noche. Así que nosotros les recomendamos irse bien abrigados para que después sus mamás no tengan que estarles untando Vaporub en su pechito.

La Comida

Este año el Vive Latino contará con la presencia de 2 restaurantes, 23 stands de comida y 27 foodtrucks para que recargues pilas y no te nos vayas a desmayar al escuchar a tu banda favorita.

¿Y a quiénes puedo ver en Casa Comedy?

Serán 10 los talentazos, entre los que se encuentran Alex Fernández, Ana Julia y ‘La Cotorrisa’ (Ricardo Pérez y Slobotzky) que harán reír a todos en esta edición del Vive Latino 2020, y quienes se presentarán en la famosa Casa Comedy para hacernos reír a más no poder.

😁😂 ¡Este es el talento y los horarios en que @casacomedytv nos hará reír en #VL20!

¿A quién irán a ver?

🎟️👉 https://t.co/0X3ydmQH5v pic.twitter.com/rsNAydmPk5 — Vive Latino (@vivelatino) February 28, 2020

Los horarios

¿Ya armaron su ruta? ¿Ya se decidieron por ese acto aunque se les empalme con ese que también querían ver? ¡Chequen los horarios una vez más para que no se les vaya a pasar ningún artista!

¿Qué puedo/debo llevar al festival?

Es una regla básica, casi de oro, que en el acceso los miembros de seguridad del festival te revisarán de pies a cabeza para verificar que no ingreses objetos no permitidos al Vive Latino. Así que para que no pases un oso, o tengas que ver tus cosas tiradas en el bote de la basura, acá te compartimos algunas de las cosas con las que sí puedes entrar:

– Lleva una mochila de tamaño convencional. No te recomendamos que te lances al festival con mochilas de acampar, pues además de que ni te van a dejar pasar, así te evitarás que te bauticen como ‘El Pípila del Vive Latino’.

– Dinero en efectivo o tarjetas de débito y crédito con saldo. Recuerda que el Vive Latino contará con el sistema cashless, así que puedes meterle dinero a tu pulsera y después sólo guardas bien tus tarjetas para que no las pierdas.

– Puedes llevar pastillas para el dolor de cabeza, estómago, cólicos, gastritis y más, siempre y cuando se encuentren cerradas.

– Bloqueador solar, es indispensable para los rayos del sol que causan daños en la piel incluso si el día está nublado. También puedes llevar lentes de sol.

– Un gel antibacterial pequeño.

– Desodorante (sólo en barra), toallas femeninas (cerradas) y papel higiénico.

– Cajetillas de cigarros cerradas y encendedores.

– Bateria externas para tu celular. Trata de llevar una, en serio te hacen un paro a la hora de pedir el Uber a la salida o de informarle a tus papás que ya vas rumbo a tu casita.

– Calzado cómodo. En serio, no está nada padre salir del festival sintiendo que te quemaron los pies como al mismísimo Cuauhtémoc

¿Y que no puedo/debo meter al festival?

Esas son las cosas que no debes llevar a menos de que quieras ver cómo se van directito a la basura (conste que se te está advirtiendo):

– Cámaras profesionales o de lente intercambiable.

– Armas blancas o de fuego. ¿Para qué las llevas, en primer lugar?

– Casas de campaña. No es Glastonbury, compadre.

– Sombrillas. Le puedes hacer daño a alguien y no dudes para nada que te recordarán varias veces a tu jefecita por no dejar ver nada a nadie.

–Bebidas alcohólicas, alimentos y bebidas en general.

–Estupefacientes

–Drones

–Mascotas (A firulais ni le gustan los Guns N’ Roses, déjalo en casa a que se persiga la cola todo el día)

– Peluches, cinturones con hebilla grande y aerosoles.

– Pirotecnia.

–Cualquier objeto que pueda ser considerado como peligroso por los miembros de seguridad del Vive Latino.

Consejitos extras

–Si precopeas con tus amigos no manejes. Te lo pedimos por favor.

–Guarda bien tus pertenencias y no les quites el ojo para nada.

– Diviértete al máximo sin afectar la experiencia de los demás.

¡Nos vemos este fin de semana!