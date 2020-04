En estos extraños días que nos tienen encerrados en casa, cualquier actividad que nos saque de la convencionalidad es más que bienvenida. Y cuando se trata de música y hablar con nuestros artistas favoritos, ¿qué mejor? Ahora, como parte de una serie presentada por Tim Burgess de The Charlatans, The Maccabees se suma a su proyecto y confirma reunión para lanzar la fiesta de escucha de su disco Given To The Wild.

Tim Burgess durante las últimas semanas ha estado organizando fiestas de escucha de álbumes con contribuciones de los cerebros detrás de algunos de los discos más celebrados del mundo. En su momento nada más y nada menos que Alex Kapranos fue el encargado de tomar los micrófonos y dar un recorrido por su álbum debut Franz Ferdinand. Las dos semanas que le siguieron tuvimos la oportunidad de escuchar música de Oasis con Definitely Maybe y (What’s The Story) Morning Glory? con el guitarrista Bonehead repartiendo datos interesantes de ambos discos.

Para no dejar caer el ritmo, Los Maccabees se unirán a las fiestas de escucha del álbum de Tim Burgess para diseccionar su tercer álbum seminal Given To The Wild. Burgess anunció a principios de esta semana que The Maccabees se reunirán para su dinámica en un futuro próximo. “Fecha por confirmar”, dijo. “¡Estén listos!”.

The Maccabees will be assembling from our various homes to listen and talk through Given To The Wild in its entirety for #timstwitterlisteningparty soon …. https://t.co/SJK6zZTqWr — Felix White (@felixwhite) April 2, 2020

El guitarrista de la banda, Felix White confirmó más tarde que el grupo, ahora desaparecido, se involucraría. “The Maccabees se reunirán desde nuestros diversos hogares para escuchar y hablar sobre Given To The Wild en su totalidad para #timstwitterlisteningparty pronto …”, escribió en Twitter.

La dinámica es bastante sencilla. Todos los fans alrededor del mundo que quieran unirse a estas fiestas, deben empezar la reproducción del disco el día y hora asignados por Burgess. De ahí en fuera lo demás se resume en agarrar tu Twitter y usar el hashtag #TimsListeningParty para hacerle las preguntas a los artistas que siempre les quisiste hacer. Con suerte, te responderán y serás muy muy feliz.